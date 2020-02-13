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Поезд «Брест­ – Коммунары» пустят по выходным и праздникам?

13.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Колеснева и председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова провели совместный прием граждан в райисполкоме.

 

Поезд «Брест­ – Коммунары» пустят по выходным и праздникам?

«Измените закон, чтобы другие не оказались в таком положении, как я, — попросила Антонина, которая обратилась к депутатам со своей проблемой. — Почему люди после выхода на пенсию могут продолжать работать, но не имеют права ухаживать за людьми». Фото Михаила Левцова

 

Требуется соцработник на селе

Жительница агрогородка Горы Антонина Ж. обратилась к депутатам с проблемой, которая требует внесения изменений в законодательство. У ее супруга инвалидность первой группы. Социальный работник, которая помогала пожилой женщине ухаживать за ним, вышла на пенсию. Найти нового помощника в сельской местности проблематично.

Согласно Постановлению Министерства труда и соцзащиты, оказание таких услуг имеет определенные ограничения по найму социальных работников, которые подтвердила приглашенная на прием начальник отдела пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Юрчик: «Пособие по уходу могут назначить только трудоспособным неработающим гражданам». Причем если человек трудится на полставки, его тоже нельзя оформить соцработником. Маловероятно, что кто-то из города пожелает ездить в деревню ухаживать за человеком с инвалидностью.

Антонина Георгиевна оказалась в безвыходной ситуации. Мужа нужно ежедневно вывозить на прогулки, купать. По возможности помогают соседи всего их 8-квартирного дома. В основном это пенсионеры.

Елена Колеснева все предложения по оформлению социальных работников передаст в постоянную комиссию по труду и социальным вопросам Парламента. Оксана Огородникова предложила Антонине Георгиевне написать заявление о выдаче единовременной материальной помощи, которая выделяется раз в год.

 

Справка по запросу депутата

Минчанка Ольга С. пришла на прием с просьбой помочь разобраться в причинах отказа председателя товарищества «Садовод» выдать ей справку о том, что с апреля по ноябрь проживает на даче в Горках. Такой документ дает ей право не оплачивать коммунальные услуги в минской квартире. Не разрешили ей познакомиться и с документами на водоснабжение, на что она также имеет право не только как член товарищества, но и как входящая в состав ревизионной комиссии. Елена Колеснева подготовит запрос председателю товарищества.

 

Поезд «Брест­ – Коммунары» пустят по выходным и праздникам?

Елена Колеснева сообщила о результатах депутатского обращения в Министерство транспорта и коммуникаций, руководству Белорусской железной дороги по поводу отмены поезда «Брест-Коммунары». Свое решение они аргументировали «незначительным пассажиропотоком», сокращением на 5,3 % объема перевозок пассажиров.

От станций Кричев-1, Погодино, Темный Лес и Ходосы до Минска в среднем в будние дни проезжали 30 человек, по выходным и праздничным дням — до 160 пассажиров. В обратном направлении из Минска — 100 человек.

Белорусская железная дорога с учетом обращений граждан и отрицательного финансового результата работы поезда рассматривает вопрос возобновления по выходным и праздничным дням беспересадочного сообщения по маршруту Брест — Лунинец — Минск — Орша — Коммунары.

 

Гараж снесли — собственность на землю оставили

Гараж за стоматологической поликлиникой жительницы города Ольги П. по решению райисполкома снесли в 2012 году. Была выплачена компенсация. Спустя 7 лет женщина получила уведомление, что она является собственницей этого земельного участка и должна заплатить налог. Подан иск о принудительном взыскании. Как выяснилось, организация, которая выиграла тендер и получила из бюджета деньги за снос каждого гаража, недооформила документы по изъятию земельного участка. Елена Петровна взяла на контроль решение этого вопроса.

 

Недоволен договором 

Житель Горок Георгий М.  обратился к депутатам с жалобой на отключение стационарного телефона. В доме провели оптический кабель для высокоскоростного интернета. Георгий Николаевич не желает подписывать новый договор с Горецким филиалом РУП «Белтелеком». Он не согласен с отдельными пунктами договора в части абонентской платы, правом оператора в одностороннем порядке изменять тарифы, необходимостью пользоваться адаптером, работающим от электросети.

Председатель райсовета Оксана Огородникова позвонила директору филиала Михаилу Кондратенко. Все попытки объяснить Георгию Николаевичу, что модернизация телефонного оборудования — это не прихоть организации, а технические требования времени, не увенчались успехом. Он настаивает на заключении с ним персонального договора и возврате прежнего номера телефона. Обращение Елены Колесневой в РУП «Белтелеком» станет попыткой найти компромиссное решение в такой ситуации.

 

Ошибку проектного бюро исправят

Проблемы с оформлением построенного гаража в кооперативе «Строитель» стали поводом для обращения Дмит­рия О., который пришел вместе с депутатом Овсянковского сельсовета Александром Харитоновым. Для разъяснения вопроса на прием пригласили начальника управления землеустройства райисполкома Евгения Кузьмицкого, который заверил, что ошибка специалистов проектного бюро будет исправлена в течение 2 месяцев.

 

19 февраля с 12.00 до 14.00 в здании райисполкома Елена Колеснева проведет личный прием граждан

 

Елена Агейчик


 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Колеснева и председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова провели совместный прием...
 
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