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В Беларуси планируется удешевить сертификацию органической продукции

13.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси планируется удешевить сертификацию органической продукции

 В Беларуси планируется удешевить сертификацию органической продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на итоговой коллегии ведомства.

«В последнее время набирает популярность экологически чистая продукция. Наша страна имеет значительный потенциал в данном направлении, и мы активно приступили к его реализации. Области готовы работать с учетом стандартов и увеличить объемы производства органической продукции, в том числе на экспорт. Производителями данной продукции прорабатывается вопрос о внесении изменений в указ №347. Они предусматривают изменения в части стоимости сертификации органической продукции и процессов его производства, в том числе и за счет госбюджета», — отметил Анатолий Хотько.

Он подчеркнул, что это новое для страны направление, которое не только поспособствует развитию сельскохозяйственной отрасли, но и рациональному использованию природных ресурсов.

«Также перед нами поставлена задача о расширении производства нетрадиционных видов продукции. В республике уже есть предприятия, которые, например, разводят улиток. Есть перспективы производства лекарственного сырья, эфирно-масличных культур. Активно в данном вопросе должен сыграть малый бизнес, в частности, крестьянско-фермерские хозяйства», — сообщил министр.

БЕЛТА

 
 
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 В Беларуси планируется удешевить сертификацию органической продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий...
 
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