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Ливни в Австралии потушили пожары, но привели к наводнениям

13.02.2020 15:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Пожарным в Австралии впервые с начала сезона удалось локализовать все природные пожары в штате Новый Южный Уэльс,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ливни в Австралии потушили пожары, но привели к наводнениям

Поспособствовали этому и сильные дожди, которые обрушились на страну несколько дней назад. Потоки воды потушили около 30 очагов возгорания. Такой смене погоды радуются не все.

Ливни в Австралии потушили пожары, но привели к наводнениям

В некоторых районах ливни вызвали наводнения. В результате – сотням жителей пришлось вновь покинуть свои дома на этот раз, спасаясь от воды.

Ливни в Австралии потушили пожары, но привели к наводнениям

В Сиднее почти за неделю выпала четырёхмесячная норма осадков. Подтоплены десятки домов. Нарушено движение транспорта. В некоторых регионах наблюдаются перебои в подаче электричества. 

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Новости Австралии. Пожарным в Австралии впервые с начала сезона удалось локализовать все природные пожары в штате Новый Южный Уэльс,  сообщили в программе...
 
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