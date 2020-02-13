После жалобы в милицию на несанкционированную съемку и требование наказать виновных работницу цеха по изготовлению полуфабрикатов уволили за приход на работу якобы в нетрезвом состоянии. Женщина говорит, что это клевета и наказание за то, что она не молчала и разоблачала нарушения.





Ирина Басаранович отработала в речицком «Евроопте» более года. Женщина занималась полуфабрикатами в цехе изготовления мясной продукции. Проблемы у нее начались в конце прошлого года.





4 декабря в магазин приехали представители охраны торговой сети в Гомельской области, завели всех в кабинет с видеокамерами и показали записи, как девушки сидят и едят в раздевалке. Работниц обвинили в краже изделий «Евроопта» и потребовали оплатить убытки, иначе угрожали написать на них заявление в милицию.





«Нас заставили заплатить не за одну котлету, а за килограмм изделий. Кто за котлету платил, кто за пиццу. У них даже не было доказательств, что я ее не из дома принесла. Нас запугали, одна женщина даже плакала, но никто не ругался, все заплатили. Мы же там и в душ ходим, голые ходим, переодеваемся. Нас отпустили, но запретили что-либо брать», – рассказывает Ирина belsat.eu.





Когда о ситуации узнал муж Ирины Дмитрий Басаранович, он немедленно позвонил на горячую линию «Евроопта», где ему сказали, что такими вопросами не занимаются. В результате мужчина дозвонился до заместителя начальника охраны «Евроопта» в Гомельской области Игоря Курбатова. Дмитрий требовал объяснений, уничтожения записи и наказания виновных.





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«После был разговор с начальником охраны «Евроопта» Гомельской области Николаем Спиридовичем. Все меня стали убеждать, что никаких камер там не было и быть не может, потому что за такое грозит уголовная ответственность. Директор магазина Елена Руденко никак не среагировала, мол, о камере ничего не знала и не имеет отношения к охране. Как без ведома руководства можно такое сделать?» – задается вопросом муж Ирины.





Начальник охраны «Евроопта» Гомельской области Николай Спиридович, отвечающий за установку камер видеонаблюдения, от комментариев belsat.eu отказался.









Подписали десять, а отвечает одна

8 декабря Ирина вышла на работу после выходных и камеры не увидела – ее сняли, а через несколько дней на том месте появилась новое устройство – сигнализация. Тогда Дмитрий пошел с жалобой в прокуратуру, а Ирина со сменщицами написала коллективное заявление в отдел Речицкого РОВД.





По словам Дмитрия, письмо подписали десять человек, отнесла в милицию его Ирина, поэтому ее и сделали крайней.





«Сначала нам отказали в возбуждении дела, так как в ходе проверки системы наблюдения не обнаружили. Они даже не опросили всех, кто жаловался. Мы не согласились, 13 января из прокуратуры нам ответили, что решение об отказе возбуждения дела отменили и отправили дело на пересмотр. Ответа до сих пор нет», – говорит Дмитрий.





Ирина замечает, что видела датчик за две недели до конфликта. Бывшая работница «Евроопта» утверждает, что оборудование появилось после того, как двух служащих задержали с мясом. Их отстранили от работы на месяц, а в это время поставили камеры.





«Сколько там было этого мяса, в магазине больше портится и больше вывозят втихаря. Их заставили оплатить еще и недостачу 1100 рублей в вино-водочном отделе. Люди боятся возражать, боятся потерять работу. У нас оклады 120-140 рублей, остальное премии. И если ты директору неугодна, то ее обрезают», – возмущается жительница Речицы.





Незаконное увольнение

15 декабря Ирина вышла на работу после дня рождения, отработала смену с 7 до 15, после чего ее вызвала начальник цеха Лариса Квасникова, чтобы проверить ее на трезвость. Женщина говорит, что была настолько подавлена и взволнована, что даже не посмотрела, какой результат показал аппарат.





«Ира пила вино, закусывала. Ее проверили после ночи и половины дня. Медиков, которые могли официально подтвердить факт даже остаточного опьянения, они не вызвали. Только позже мы узнали, что это незаконно», – отмечает Дмитрий Басаранович.





Что думает юрист и начальство Ирины?

Правозащитник Леонид Судаленко в комментарии belsat.eu отметил, что только врач может подтвердить, пьян человек или нет.





«Без медицинского осмотра любое подозрение нетрезвости работника ничтожно. Ни характерный запах изо рта, ни шатающаяся походка, ни запутанная речь – все это не фактор опьянения, а субъективность.





Врач должен дать заключение. Есть норма кодекса, если суд будет на ее стороне, а она не захочет возвращаться на место работы, то может потребовать компенсацию размером десяти средних выплат», – говорит юрист. Однако жалобу нужно подать в течение 30 дней после увольнения.





Начальник жительницы Речицы Лариса Квасникова утверждает, что ее бывшая работница «прогуливала, пила пиво на работе, поэтому сама виновата». Однако бывшая коллега Ирины из цеха Наталья эту информацию опровергает. Она говорит, что проблем с ней не было, и чтобы та пила на рабочем месте, не видела.









Не согласен с отрицательными характеристиками и муж Ирины:





«В октябре прошлого года у меня была травма, Ирина осталась помочь. Она впервые взяла два дня за свой счет, хотя у нее был день отгула. Ее никто не подменил, хотя и предупреждала, за что ее лишили половины зарплаты».





Ни одного проступка жены документально не оформлено и не подтверждено, добавляет он. Мужчина, отмечает, что у есть Ирины грамоты и благодарности с предыдущих мест работы, а избавились от нее, так как она жаловалась начальнице на некачественную продукцию, гнилое мясо и другие нарушения.