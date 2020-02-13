ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы выступают в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону. Онлайн

13.02.2020 16:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце стартовал сегодня со смешанной эстафеты.


Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

За сборную Беларуси сегодня выступают Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский.

Главные фавориты выставили следующие четверки:

Норвегия: Ройзеланд, Экхофф, Т. Бё, Й. Бё;

Франция: Симон, Бреза, Фуркад, Фийон-Майе;

Италия: Виттоцци, Вирер, Хофер, Виндиш;

Швеция: Перссон, Оберг, Нелин, Самуэльссон;

Россия: Старых, Юрлова, Елисеев, Логинов;

Германия: Пройсс, Херрманн, Пайффер, Долль;

Австрия: Хаузер, Иннерхофер, Ляйтнер, Ландертингер;

Швейцария: С. Гаспарин, Хекки, Вегер, Вистнер;

Чехия: Пушкарчикова, Давидова, Моравец, Крчмар;

Украина: Меркушина, Джима, Прима, Пидручный.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце стартовал сегодня со смешанной эстафеты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, состояния улиц, здравоохранения, уличного освещения обсудили 12 февраля на сходе граждан в Жирмунском сельском совете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика