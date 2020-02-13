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Белорусы выступают в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце стартовал сегодня со смешанной эстафеты.
За сборную Беларуси сегодня выступают Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский.
Главные фавориты выставили следующие четверки:
Норвегия: Ройзеланд, Экхофф, Т. Бё, Й. Бё;
Франция: Симон, Бреза, Фуркад, Фийон-Майе;
Италия: Виттоцци, Вирер, Хофер, Виндиш;
Швеция: Перссон, Оберг, Нелин, Самуэльссон;
Россия: Старых, Юрлова, Елисеев, Логинов;
Германия: Пройсс, Херрманн, Пайффер, Долль;
Австрия: Хаузер, Иннерхофер, Ляйтнер, Ландертингер;
Швейцария: С. Гаспарин, Хекки, Вегер, Вистнер;
Чехия: Пушкарчикова, Давидова, Моравец, Крчмар;
Украина: Меркушина, Джима, Прима, Пидручный.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце стартовал сегодня со смешанной эстафеты.
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