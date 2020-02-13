Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, состояния улиц, здравоохранения, уличного освещения обсудили 12 февраля на сходе граждан в Жирмунском сельском совете

Источник материала: Вороновская газета





Площадкой для откровенного разговора между властью и сельчанами стал местный центр культуры и досуга. Со своими проблемами и предложениями жители агрогородка Жирмуны и других населенных пунктов сельсовета пришли на встречу с главой района Николаем Розумом, председателем райсовета депутатов Еленой Ганевич, а также представителями РУП ЖКХ, райЦГЭ, райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.







В начале председатель райисполкома ознакомил присутствующих с итогами социально-экономического развития региона в 2019 году, отметив, что в минувшем году район выполнил практически все доведенные показатели. Особое внимание уделил безопасной жизнедеятельности граждан. Тревогу вызывает то, что только в январе текущего года на Гродненщине на пожарах погибли 9 человек. Чтобы впредь избежать беды, Н.А. Розум попросил собравшихся не проходить мимо чужого неблагополучия.

— Сегодняшняя встреча проходит в таком широком формате неслучайно, — продолжила председатель Жирмунского сельисполкома Елена Ястремская. — Ежедневно к нам поступают обращения от граждан с различными вопросами. Конечно же, стараемся помочь всем, вникнуть в каждую проблему, однако для разрешения некоторых из них необходимо участие руководителей организаций и предприятий Вороновщины и нацелила сельчан на открытое общение.











Пожалуй, самыми активными и многочисленными были жители улицы Первомайской агрогородка Жирмуны. Их объединила общая проблема — неисправность сети водоотведения, сточные воды которой, по словам начальника райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ивана Шевчика, загрязняют землю и ухудшают санитарно-гигиенические условия проживания жителей как данной улицы, так и частично прилегающей Советской. Граждане также интересовались порядком организации вывоза канализационных стоков и начисления за эту услугу. На данный момент РУП ЖКХ поручено обследовать сети водоотведения, составить дефектовочные акты и сметы на выполнение ремонта.

Вызвало нарекания и состояние улиц Полевой и Мира в аг. Жирмуны — в летнее время они разбиваются транспортом местного сельхозпредприятия. Глава района поручил директору КСУП э/б «Октябрь» Андрею Венцкевичу периодически восстанавливать дорожное покрытие.

Подняли сельчане и тему уличного освещения. Внимание представителей власти жирмунцы обратили на неосвещенный участок ул. Советской, который разделяет так называемые Новые и Старые Жирмуны. По информации начальника РЭС Андрея Конона, реконструкция линии электропередач в «дальних» Жирмунах запланирована на І квартал 2020г. Будет предусмотрено и освещение темного участка по ул. Советской.











Некоторые вопросы были разрешены на месте. Сельчане интересовались, не предусматривается ли закрытие амбулатории врача общей практики в агрогородке. Глава района развеял слух об этом. К тому же, по словам исполняющей обязанности главного врача Вороновской ЦРБ Владиславы Рубель, в учреждении возобновится выездной амбулаторный прием врачом общей практики (раз в неделю — по четвергам). Врач не только будет назначать лечение, но и выписывать рецепты на месте. Что касается качества воды, то, согласно исследованиям специалистов райЦГЭ, оно соответствует установленным нормативам, строительство станции обезжелезивания не является необходимым.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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