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Минфин Беларуси планирует размещение облигаций в России во втором квартале

13.02.2020 16:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минфин Беларуси планирует размещение облигаций в России во втором квартале

Министерство финансов Беларуси планирует во втором квартале 2020 года разместить на российском финрынке гособлигации на сумму не менее 10 млрд российских рублей.

Министерство финансов собирается выйти на российский рынок капитала во втором квартале. Об этом заявил замминистра финансов Андрей Белковец.

«Это, скорее всего, будет второй квартал», — сказал он, передает БелТА.

По словам замминистра, пока рассматривается размещение облигаций не менее чем на 10 млрд российских рублей, однако, Минфин сначала изучит рынок и оценит, есть ли достаточный спрос.

Министерство в прошлом году вышло на российский рынок капитала в августе. Тогда было размещено два выпуска по 5 млрд российских рублей каждый — всего 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций составил три года. Средства были привлечены под 8,65% годовых. Тогда же сообщалось, что спрос на ценные бумаги был очень высоким объем заявок составил 45 млрд российских рублей.

Всего Министерство финансов имеет разрешение на размещение в России выпусков облигаций на 30 млрд российских рублей.

 
 
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Министерство финансов Беларуси планирует во втором квартале 2020 года разместить на российском финрынке гособлигации на сумму не менее 10 млрд российских рублей.
 
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