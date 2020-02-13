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Путин не против: день голосования по Конституции в России будет выходным
Источник материала: Партизан
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, сделав его выходным, при этом не сокращая уже утвержденные выходные дни.
Сопредседатель рабочей группы по поправке в Конституцию сенатор Андрей Клишас предложил разработать процедуру общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на базе закона о выборах президента.
Он также заявил, что предлагается в одном законопроекте объединить и поправки в Конституцию, и процедуру голосования, передает РИА «Новости».
Клишас также предложил, чтобы общероссийское голосование по поправкам провел ЦИК.
Путин согласился с этим предложением, отметив, что согласен и с проведением голосования в будний день, сделав его выходным. Он добавил, что при этом не нужно сокращать уже утвержденные выходные дни.
Президент сообщил, что «сегодня-завтра» подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.
До этого председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что считает возможным провести общероссийское голосование по законопроекту о поправкам к Конституции в будний день, сделав его выходным.
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Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, сделав его выходным, при этом не...
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