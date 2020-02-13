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В Беларуси хотят увеличить "возраст сексуального согласия"

13.02.2020 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внести изменения планируют в новой редакции Уголовного кодекса. Наказывать смогут и за "дискриминацию института семьи".

В Беларуси хотят увеличить "возраст сексуального согласия"
В редакцию Свабоды попал ответ Министерства здравоохранения на коллективное обращение граждан, касающийся вопросов противостояния домашнему насилию. Письмо подписано первым заместителем министра Дмитрием Пиневичем.



В нем говорится, что Минздрав "выступает за пропаганду традиционных семейных ценностей и поддержало следующие предложения в рамках проекта закона "Об изменениях кодексов в вопросах административной и уголовной ответственности", в том числе введение уголовной и административной ответственности за распространение информации, дискредитирующей институт семьи и брачно-семейные отношения. А также выступает за повышение с 16 до 18 лет возраста, до наступления которого половое сношение и иные действия сексуального характера с несовершеннолетним того же пола наказываются в соответствии с уголовным законодательством (статья 168)".

О том, что в Беларуси планируются изменения в Административный и Уголовный кодексы, стало известно в начале февраля. Пересмотреть отдельные их нормы Палате представителей и Совету республики поручил лично Александр Лукашенко.

Свобода обратилась за комментарием в Министерство здравоохранения. Там попросили прислать официальный запрос и пообещали ответить на него в короткий срок.

Правозащитник: это не сфера деятельности Министерства здравоохранения


"Я надеюсь, что у нас до такого не дойдет, - прокомментировал возможные изменения уголовного законодательства председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак. - Когда Минздрав озабочен какими-то ценностями кроме ценности здоровья, то возникает вопрос, на своем ли месте эти люди? Чем они занимаются и за что они получают зарплату?

Вопрос криминализации, с какого возраста и за что, это не сфера деятельности Минздрава. Они могли бы высказаться о научных исследованиях. О том, в каком возрасте человек ответственен за свои поступки, когда от него можно ожидать такой ответственности. 

Не видя этих предложений в оригинале, достаточно сложно комментировать. Особенно в контексте связи с традиционными ценностями. Здесь, я думаю, тот случай, когда власти считают, что если что-то запретить, то оно исчезнет. Это какая-то детская наивность, помноженная на отсутствие правовой логики, и уверенность в своей власти".


Что такое возраст сексуального согласия

Понятие возраста сексуального согласия выходит из уголовного права и определяется в большинстве стран мира. Он означает возраст лица, с которого то способно дать осмысленное согласие на сексуальный контакт с другим человеком. 

В Беларуси, как и в подавляющем большинстве стран мира, возраст сексуального согласия начинается с 16 лет. 

В значительном количестве стран, в том числе стран Евросоюза, он начинается с 14 лет. Среди них Германия, Италия, Сербия, Китай. 

С 15 лет начинается возраст согласия в Польше, Чехии, Франции. 

Наименьший возраст предусмотрен в Йемене (9 лет), наибольший - в Тунисе (20).

Сессия Палаты представителей, на которой могут проголосовать за будущие изменения в Уголовный и Административный кодексы, начнется в апреле.

 
 
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Внести изменения планируют в новой редакции Уголовного кодекса. Наказывать смогут и за "дискриминацию института семьи".
 
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