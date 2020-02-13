«Строительство церкви не является чьим-то капризом». Сергий Мосур – о новом горецком храме

Источник материала: Горецкий вестник

В конце января райисполком выделил участок на улице Вокзальной под строительство православного храма во имя всех Белорусских Святых. На месте бывшей автостоянки уже подключают необходимые коммуникации. В переносном шатре пока проходят временные службы.





— Строительство церкви не является чьим-то капризом, а отвечает реальным потребностям жителей города и района, — подчеркнул протоиерей Сергий Мосур, который является настоятелем прихода — В действующих храмах уже тесно во время праздничных богослужений. Можно сказать, теперь в каждом микрорайоне города будет свой храм шаговой доступности.

Место для строительства, говорит отец Сергий, выбрали идеальное.

Перспективный, быстрорастущий микрорайон, в котором генпланом города предусмотрено расширение многоэтажной застройки в юго-восточном направлении. Расположение вблизи погоста — обычное явление для православия.

«В новом храме будет специальный зал для отпевания умерших. Мы намерены возродить христианские традиции поминовения именно в храмах», — отметил священник.

Проект новой часовни разработали специалисты московского архитектурного бюро. Сейчас идет его корректировка. Крестильный храм будет небольшим. Проектом предусмотрен также административно-хозяйственный блок, который будет возведен после часовни.

Подробности о строительстве храма читайте в газете «Горецкий вестник» за 15 февраля

Елена Агейчик