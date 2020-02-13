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Макей: Беларусь и Швейцария вносят ощутимый вклад в снижение конфронтации и в укрепление стабильности в мире

13.02.2020 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О перспективах сотрудничества говорили и на переговорах в МИДе, где прошла встреча Владимира Макея и Иньяцио Кассиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Макей: Беларусь и Швейцария вносят ощутимый вклад в снижение конфронтации и в укрепление стабильности в мире

Что касается экономического взаимодействия, то Швейцария намерена увеличить товарооборот с нашей страной в два раза. Ускорить темпы взаимной торговли намерены за счет инвестиций. Для этого нужны соответствующие условия, и стороны готовы работать над этим.

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Уже запланировано заседание белорусско-швейцарского торгового комитета. В поле взаимных интересов не только бизнес, а еще политика, дипломатия и гуманитарное сотрудничество.  

Макей: Беларусь и Швейцария вносят ощутимый вклад в снижение конфронтации и в укрепление стабильности в мире

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы обменялись мнениями по актуальным темам региональной и глобальной повестки дня. Примечательно, что визит моего коллеги проходит в 5-ю годовщину исторических переговоров в Минске в нормандском формате по ситуации на востоке Украины. 

Макей: Беларусь и Швейцария вносят ощутимый вклад в снижение конфронтации и в укрепление стабильности в мире

В этом контексте отмечу, что Беларусь и Швейцария не только выступают со схожих позиций по многим вопросам международной политики, но и вносят ощутимый вклад в снижение конфронтации и укрепление стабильности в европейском регионе и мире.

Швейцария в этом плане является для нас примером.

Мы считаем, что объединение усилий Беларуси и Швейцарии может принести ещё больше позитивных плодов в этом плане.

Макей: Беларусь и Швейцария вносят ощутимый вклад в снижение конфронтации и в укрепление стабильности в мире

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Стороны намерены активизировать межпарламентский диалог и отдельно обсудили, как помогать третьим странам преодолевать последствия техногенных и природных катастроф. Владимир Макей отметил, что Швейцария оказала значительную поддержку Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Люди в материале: Владимир Макей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О перспективах сотрудничества говорили и на переговорах в МИДе, где прошла встреча Владимира Макея и Иньяцио Кассиса, сообщили в программе...
 
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