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Как дорогие покупки делают человека несчастным

13.02.2020 16:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Как дорогие покупки делают человека несчастным

фото: victorialunina.com

Исследователи Гарвардской школы бизнеса провели на эту тему целое серьезное исследование.

Шоппинг сродни религии, ведь при покупке дорогой вещи люди надеются, что станут от этого счастливее, а их уровень жизни улучшится. Мимолетное удовлетворение при этом, действительно, достигается. Однако авторы исследования, проведенного в Бостонском колледже и Гарвардской школе бизнеса утверждают, что дорогие покупки делают людей несчастнее, пишет «Коммерсантъ».

Все дело в диссонансе между изысканностью вещи и осознанием того, кем является сам потребитель. Специалисты называют это явление синдромом самозванца потребления роскоши.

Интересно, что синдром самозванца не зависит от дохода – об этом говорят опросы. Авторы исследования опросили тысячу человек, и две трети из них признались, что, надевая роскошную одежду или используя дорогое уходовое средство, чувствуют себя ненастоящими, словно их сущность вступает в противоречие со статусностью вещи.

Оставшаяся треть при покупке дорогих вещей испытывает чувство неотъемлемого психологического права. Это чувство присуще тем, кто согласен с утверждениями «Если бы я был на "Титанике", то заслужил бы место в первой спасательной шлюпке» или «Все великое должно было случиться со мной».

Впрочем, отмечают авторы исследования, их выводы совсем не означают, что от дорогих вещей нет никакого проку. Примером может служить эффект дорогих часов на собеседовании: брендовый аксессуар может создать впечатление долгой и усердной работы, что добавит кандидату привлекательности.

Кроме того, многие зависит от маркетинга. Если вещи продаются как как нечто, синдром самозванца пропадает. В этом отчасти заключается и маркетинговая тактика эпохи самообслуживания. Переосмысливая роскошь как необходимость, бренды стремятся разрушить убеждения потребителя в том, что эта продукция не имеет к нему отношения. Таким образом маркетологи пытаются сделать покупателя чуть более счастливым, хотя это и не лишает смысла стремление оценить соответствие новой вещи, чтобы остаться собой.

 
 
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Исследователи Гарвардской школы бизнеса провели на эту тему целое серьезное исследование.
 
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