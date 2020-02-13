В Беларуси собираются уголовно наказывать за однополый секс до 18 лет

Источник материала: KYKY

В редакцию «Свободы» попал ответ Минздрава на коллективное обращение граждан, касающийся вопросов противостояния домашнему насилию. Письмо подписано первым замминистра Дмитрием Пиневичем.

В ответе сказано, что Минздрав «выступает за пропаганду традиционных семейных ценностей и поддерживает следующие предложения в рамках проекта закона «Об изменениях кодексов в вопросах административной и уголовной ответственности».

Ведомство предлагает вести уголовную и административную ответственность за распространение информации, дискредитирующей институт семьи и брачно-семейные отношения. А также выступает за повышение с 16 до 18 лет возраста, до наступления которого «половое сношение и иные действия сексуального характера с несовершеннолетним того же пола наказываются в соответствии с уголовным законодательством (статья 168)».

О том, что в Беларуси изменят Административный и Уголовный кодексы, стало известно в начале февраля. Пересмотреть отдельные их нормы Палате представителей и Совету Республики поручил лично Александр Лукашенко. «Свобода» обратилась за комментарием в Министерство здравоохранения, но там попросили прислать официальный запрос и пообещали ответить на него в короткий срок.