ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобразования подготовило этический кодекс для учителей. И как он вам?

13.02.2020 16:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Министерстве образования составили и вынесли на обсуждение проект Примерных этических правил педагогических работников.

Минобразования подготовило этический кодекс для учителей. И как он вам?
Сitydog.by выбрал из Правил некоторые пункты и разбил их по общим темам.

Про поведение в интернете:

соблюдать этические принципы и нормы в медиапространстве, не допускать размещения в сети интернет, на информационных ресурсах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию обучающихся;

помнить о моральной ответственности за размещенные в информационном пространстве комментарии об учреждении образования и образовательной сфере в целом;

не допускать обсуждения рабочих моментов и перехода на личности с указанием должностных полномочий, публичного предвзятого обсуждения учреждения образования, в том числе в сети интернет.


Про отношение к ученикам:

строить работу на основе безусловного уважения достоинства и неприкосновенности личности обучающихся, активно защищать их основополагающие человеческие права, определяемые Всеобщей декларацией прав человека, Законом Республики Беларусь «О правах ребенка»;

при взаимодействии с обучающимися проявлять уважение к их национальным и семейным традициям, учитывать их культурные, конфессиональные и иные особенности конфессий, способствовать их межнациональному и межрелигиозному взаимодействию с другими участниками образовательного процесса;

не допускать случаев применения методов физического, морального и психического насилия по отношению к обучающимся, проявлять деликатность и тактичность в оценке успехов (неуспехов) обучающихся;

при оценке учебных достижений обучающихся быть объективным и справедливым, не допускать тенденциозного занижения или завышения оценочных баллов.

Про конфиденциальность:

не сообщать другим лицам информацию, доверенную лично ему обучающимися, другими должностными лицами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);

не разглашать мнение обучающихся о своих законных представителях и мнение законных представителей об обучающихся.

И кое-что личное:

избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации педагогического работника и (или) учреждения образования;

придерживаться делового стиля одежды, способствующего созданию и поддержанию положительного имиджа педагогического работника и учреждения образования;

внешним видом, характером и поведением, культурой общения соответствовать традициям и нормам профессионального сообщества; поддерживать и защищать профессиональную честь педагогического работника, его миссию;

избирать такой образ жизни, который не наносит ущерба престижу профессии, отношениям с обучающимися, законными представителями обучающихся и коллегами, не препятствует качественному исполнению профессиональных обязанностей.


Как участвовать в обсуждении проекта?

Обсуждение проекта Примерных этических правил педагогических работников проходит с 10 февраля по 1 марта. 

Замечания и предложения принимают по электронному адресу mo329@minedu.unibel.by (с пометкой «Этические правила») до 1 марта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве образования составили и вынесли на обсуждение проект Примерных этических правил педагогических работников.
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ и "Шахтер" не хотят отпускать игроков в сборную. Что случилось?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика