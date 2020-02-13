+34%! Жировки за январь шокировали беларусов









Кур'еру » своё удивление — в этот раз платить пришлось заметно больше, чем за декабрь. Ещё не успели прийти жировки на почтовые ящики жителей Слуцка, некоторые из них высказали «» своё удивление — в этот раз платить пришлось заметно больше, чем за декабрь.





Дело в том, что часть случчан ещё до прихода январских платёжек за ЖКУ оплачивает услуги через интернет-банкинг — там уже выставлена общая сумма. И, например, одна семья в предыдущем месяце (за декабрь) платила по жировке 98 рублей, а сейчас (за январь) — 111 рублей. Это на 13 рублей больше (или +12%).





В другом случае случчанка сообщила, что заплатила на 34% (!) больше. В декабре было выставлено 79,87 рубля, в январе стало 107,58 рубля. «Итого: подорожало на 27,71 рубля», — пояснила случчанка. Так как жировок ещё нет, она не может сказать, за что именно так поднялась плата.









«В квитанциях за декабрь был перерасчёт с минусом за период с марта по декабрь по электроэнергии мест общего пользования и на работу лифта, поэтому и суммы отличаются. Нужно смотреть графу начислено за декабрь без перерасчёта», — пишет читательница Валентина Иванова.