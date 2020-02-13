ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

+34%! Жировки за январь шокировали беларусов

13.02.2020 17:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первые случчане, оплатившие коммуналку за январь, уже взялись за головы



Ещё не успели прийти жировки на почтовые ящики жителей Слуцка, некоторые из них высказали «Кур'еру» своё удивление — в этот раз платить пришлось заметно больше, чем за декабрь.

Дело в том, что часть случчан ещё до прихода январских платёжек за ЖКУ оплачивает услуги через интернет-банкинг — там уже выставлена общая сумма. И, например, одна семья в предыдущем месяце (за декабрь) платила по жировке 98 рублей, а сейчас (за январь) — 111 рублей. Это на 13 рублей больше (или +12%).

В другом случае случчанка сообщила, что заплатила на 34% (!) больше. В декабре было выставлено 79,87 рубля, в январе стало 107,58 рубля. «Итого: подорожало на 27,71 рубля», — пояснила случчанка. Так как жировок ещё нет, она не может сказать, за что именно так поднялась плата.


«В квитанциях за декабрь был перерасчёт с минусом за период с марта по декабрь по электроэнергии мест общего пользования и на работу лифта, поэтому и суммы отличаются. Нужно смотреть графу начислено за декабрь без перерасчёта», — пишет читательница Валентина Иванова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые случчане, оплатившие коммуналку за январь, уже взялись за головы
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мостовском районе трактор переехал женщину. Она погибла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика