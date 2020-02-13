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В Мостовском районе трактор переехал женщину. Она погибла

13.02.2020 17:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами трактора в Мостовском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По предварительным данным, днем 13 февраля в деревне Глядовичи 40-летний водитель трактора «Амкодор» при перевозке тюков соломы сбил 37-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.

Мостовский РОСК возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси.

 
 
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РОСК возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси.
 
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