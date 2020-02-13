В Мостовском районе трактор переехал женщину. Она погибла

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами трактора в Мостовском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По предварительным данным, днем 13 февраля в деревне Глядовичи 40-летний водитель трактора «Амкодор» при перевозке тюков соломы сбил 37-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.

Мостовский РОСК возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси.