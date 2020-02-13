|
В Мостовском районе трактор переехал женщину. Она погибла
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами трактора в Мостовском районе. Об этом
По предварительным данным, днем 13 февраля в деревне Глядовичи 40-летний водитель трактора «Амкодор» при перевозке тюков соломы сбил 37-летнюю женщину.
В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.
Мостовский РОСК возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РОСК возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)