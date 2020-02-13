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Новости экономики за 13.02.2020

13.02.2020 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как отмена крупнейшей в мире выставки мобильной индустрии в Барселоне ударила по бюджету страны? Какие события повлияли на рост криптовалют и сколько на земле очень богатых людей? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 13.02.2020

ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК РАСШИРИЛАСЬ

География экспорта отечественной продукции агропромышленного комплекса приросла 18 новыми рынками, всего 104 страны. Удельный вес стран СНГ составляет 85 %, европейских – 4 %. Увеличились объемы поставок молочной продукции, рапсового масла, мяса птицы, овощей, фруктов и картофеля.

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим на 4,5 %. В планах на 2020 год – увеличить экспорт на 4,2 % и выйти на сумму, превышающую 5 миллиардов долларов.

Иностранные инвесторы вложили 10 миллиардов долларов в экономику Беларуси в 2019 году

Новости экономики за 13.02.2020

КУРС БИТКОИНА РАСТЕТ

Неожиданными факторами роста биткоина, курс которого в декабре варьировался в пределах от 7 000 до 8 000 долларов, стали нестабильность в мировой политике и коронавирус. На сегодня курс биткоина достиг пятимесячного максимума и торгуется по цене около 10 тысяч долларов. Вслед за биткоином традиционно подросли и альтернативные криптовалюты.

Крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии не состоится из-за коронавируса

Новости экономики за 13.02.2020

ОЧЕНЬ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ В МИРЕ СТАЛО БОЛЬШЕ

Число очень богатых людей в мире в 2019 году увеличилось на 10 %. Их уже 2 миллиона 700 тысяч. Общая стоимость их состояний также выросла на 10 %, на всех у них 26,6 триллиона долларов.

Важной движущей силой глобального роста благосостояния стала переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций. Среди стран лидеров по количеству очень богатых людей – США, Китай, Япония, Германия и Франция.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Как отмена крупнейшей в мире выставки мобильной индустрии в Барселоне ударила по бюджету страны? Какие события повлияли на рост криптовалют и...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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