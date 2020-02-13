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Иностранные инвесторы вложили 10 миллиардов долларов в экономику Беларуси в 2019 году

13.02.2020 18:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Иностранные инвесторы за прошлый год вложили 10 миллиардов долларов инвестиций в реальный сектор экономики (это без учета банков), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основными инвесторами организаций Беларуси были субъекты хозяйствования России. Едва ли не половина всех поступивших инвестиций – Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии и Кипра.

На решение инвестора приходить в ту или иную страну всегда влияет множество факторов. По результатам исследования Всемирного банка, в ходе которого были опрошены различные инвесторы, среди преимуществ Беларуси были названы географическое положение, обеспеченность логистической инфраструктурой. Кроме этого, привлекает инвесторов и стоимость квалифицированных работников, технические и инженерные навыки специалистов, размер и потенциал рынка в связке с ЕАЭС. У страны есть положительная история инвестиций, повторные сделки.

В авторитетных зарубежных СМИ Беларусь сегодня называют либо IT-гаванью, либо Кремниевой долиной Восточной Европы.

Больше новостей экономики за 13 февраля здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Иностранные инвесторы за прошлый год вложили 10 миллиардов долларов инвестиций в реальный сектор экономики (это без учета банков), сообщили в...
 
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