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Крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии не состоится из-за коронавируса

13.02.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Выставка мобильной индустрии Mobile World Congress (о своих новинках производители сообщают именно там) из-за эпидемии коронавируса не состоится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выставку один за другим отказались ехать такие технологические гиганты, как Intel, Vivo, Amazon, Sony Ericsson, LG.

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Подготовка к выставке велась до последнего. Организаторы даже сообщили, что будет использоваться специальная аппаратура, которая будет сканировать температуру тела участников. Решение отметить выставку будет иметь большие экономические последствия для Барселоны: она приносит городу почти 0,5 миллиарда долларов дохода и создает 14 тысяч временных рабочих мест.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Испании. Выставка мобильной индустрии Mobile World Congress (о своих новинках производители сообщают именно там) из-за эпидемии коронавируса не состоится, сообщили...
 
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