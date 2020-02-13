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«Ты просто должен быть профессионалом». Шпилевская о том, каково быть ведущей «Славянского базара»
Источник материала: СТВ
Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Вадим Щеглов:
Юлия Шпилевская:
Поэтому мне было, конечно, очень-очень волнительно, безумно. И я вспоминаю Александра Дмитриевича Вавилова – режиссёра, который меня и пригласил вести. Наверное, была куча одобрений – я представляю, да, как это всё делается. Но когда ты понимаешь, что тебе доверяют… Доверяют. Для меня, вообще, доверие – это такое ключевое понятие в жизни. Тебе в профессии доверяют, то ты можешь, наверное, сделать всё.
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В прошлом году Вы впервые вышли на сцену «Славянского базара» в...
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