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Песков: Владимир Путин не приветствует появление икон со своим изображением

13.02.2020 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин не приветствует появление икон со своим изображением. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы», — цитирует РИА «Новости» Пескова, который отвечал на вопрос, как в Кремле относятся к продаже сувениров и икон с изображением Путина.

Напомним, в конце января в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге местные жители заметили в продаже икону с ликом президента России Владимира Путина. Фотографию в своем Twitter опубликовал экс-председатель «Партии прогресса» в Петербурге Аркадий Чаплыгин. «А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?» — написал тогда Чаплыгин.



В комментариях к твиту он уточняет, что стоимость иконы составляет 79 тыс. рублей. Там же пользователи отмечают, что это на 4 тыс. рублей больше, чем выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в 2012 году, в разгар президентской кампании, СМИ сообщали, что в Нижегородской области замироточила икона с изображением Путина.

 
 
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Президент России Владимир Путин не приветствует появление икон со своим изображением. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
 
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