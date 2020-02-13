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БАТЭ и «Шахтер» не хотят отпускать игроков в сборную на предстоящие матчи

13.02.2020 20:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как сообщает Tribuna.com, БАТЭ и «Шахтер» не намерены отпускать игроков в сборную Беларуси на матчи против Узбекистана и Болгарии, которые запланированы на 23 и 26 февраля соответственно.


Фото: «Шахтер»

Клубы возмущены, что даты спаррингов сборной не были согласованы и ведущие футболисты будут выдернуты из процесса подготовки к сезону на 9 дней. Кроме того, также смущает сложная логистика перелетов со множеством пересадок: 19 февраля сборная вылетит в Объединенные Арабские Эмираты, где 23 февраля проведет спарринг с Узбекистаном. Далее 24 февраля команда совершат перелет в Болгарию.

В свою очередь АБФФ прилагает усилия, чтобы футболисты все же приняли участие в товарищеских матчах. В настоящий момент в Доме футбола не комментирует ситуацию, при этом отмечая, что рассчитывают на всех вызванных игроков.

Напомним, в сборную Беларуси из БАТЭ вызваны 5 футболистов, из «Шахтера» — 7. Сбор национальной команды продлится с 19 по 27 февраля.

 
 
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Клубы возмущены, что даты спаррингов сборной не были согласованы.
 
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