В Беларуси намерены изменить государственный герб

Источник материала: Аргументы и факты

Изображение нового герба Минюст пока не распространил, но в Интернете можно обнаружить такую картинку. Слева – старый герб, справа – новый. Он соответствует описанию, которое дает ведомство. ©

В Беларуси подготовлен проект закона, который корректирует законодательство о государственных символах. Как пояснил министр юстиции Олег СЛИЖЕВСКИЙ, это связано с тем, что возникали вопросы к изображению государственного герба. Над изменением работал геральдический совет при президенте.

В частности, специалисты пришли к выводу, что изображение государственного герба нуждается в совершенствовании. В качестве элемента, которого может это коснуться, министр назвал звезду вверху герба. По словам министра, сегодня она имеет четкие грани в своем исполнении.

«Важно понимать общепризнанные подходы к геральдике. Для разных случаев символика может нести иное значение. Так, в том виде, как сейчас исполнена эта звезда, она больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинственный характер. Вместе с тем Беларусь миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и не рассматривает агрессию как способ своей политики. Поэтому необходимо в основном государственном символе привести этот элемент в соответствие с миролюбивым содержанием республики», – рассказал Олег Слижевский.

Кроме того, изменения могут коснуться и изображения параллелей и меридианов. Изображение клевера и льна станут более объемными, как и ленты, которые обрамляют цветы. Уточнено изображение контура территории государства, оно станет золотым – в тон солнечных лучей. Изображения материков станут более четкими и географически выверенными. Более четким будет художественное решение ленты с надписью «Рэспублiка Беларусь».

Сроки изменения герба Беларуси пока не озвучиваются. Отмечается, что в случае принятия изменений будет предусмотрен переходный период.