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Корректировка КоАП: правонарушения предлагают разбить на три категории по тяжести

13.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Корректировка КоАП: правонарушения предлагают разбить на три категории по тяжести

При работе над новым КоАП административные правонарушения предлагается разбить на несколько основных категорий в зависимости от их тяжести, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

«Будет изменена категоризация административных правонарушений. Предлагается ввести три категории — проступки (которые не представляют большой общественной опасности и предусматривают незначительные санкции, такие как предупреждение, устное замечание или штраф до 10 БВ), значительные и грубые правонарушения. Условно три категории, которые могут изменяться по названиям и по подходам, но пока рассматриваются такие варианты», — сказал Олег Слижевский.

При этом отнесение к той или иной категории будет влиять и на срок, по истечении которого человек будет считаться не подвергавшимся административному взысканию. Например, за проступок сразу же после вынесения предупреждения, объявления устного замечания или уплаты штрафа будет считаться, что человек не привлекался к ответственности. По второй категории, предполагается, этот срок будет равен полугоду, по третьей, как и сегодня, — год.

Кроме того, рассматривается вопрос о применении так называемых стимулирующих скидок при выплате штрафа. «Если сегодня в случае неуплаты штрафа в течение некоторого времени его размер может быть увеличен, то предлагается применить противоположный подход, — сказал министр. — Если человек оплачивает штраф сразу или в течение установленного законодательством времени, скажем, недели, то делается некая скидка». Такой подход, как ожидается, будет стимулировать граждан к добровольной и оперативной оплате.

На сегодня уже подготовлены основные предложения по корректировке Общей части Кодекса об административных правонарушениях. Все предложения, в том числе указанные, еще будут обсуждаться рабочей группой, заключил Олег Слижевский.

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества.

https://www.belta.by/

 
 
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При работе над новым КоАП административные правонарушения предлагается разбить на несколько основных категорий в зависимости от их тяжести, сообщил журналистам...
 
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