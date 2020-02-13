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В Минске на помощь ГАИ придут военнослужащие
13.02.2020 20:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Минске с 13 февраля вместе с сотрудниками ГАИ безопасность на дорогах будут обеспечивать военнослужащие в/ч 5448 внутренних войск МВД, передает агентство «
По информации отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска, усиленные наряды будут ориентированы на профилактику грубых нарушений Правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов.
В ГАИ отметили, что в 2019 году в Минске увеличилось количество ДТП с пострадавшими, стало больше погибших и раненых. Так, 20 человек погибли в результате наездов на пешеходов, при этом в 14 случаях виноваты были сами пешеходы.
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Военнослужащие внутренних войск МВД будут обеспечивать безопасность на дорогах вместе с сотрудниками ГАИ.
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