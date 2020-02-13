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В Минске на помощь ГАИ придут военнослужащие

13.02.2020 20:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске на помощь ГАИ придут военнослужащие
Фото из открытых источников

В Минске с 13 февраля вместе с сотрудниками ГАИ безопасность на дорогах будут обеспечивать военнослужащие в/ч 5448 внутренних войск МВД, передает агентство «Минск-Новости». В частности, дежурство рейдовых групп в темное время суток организуют на аварийно опасных пешеходных переходах.

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По информации отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска, усиленные наряды будут ориентированы на профилактику грубых нарушений Правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов.

В ГАИ отметили, что в 2019 году в Минске увеличилось количество ДТП с пострадавшими, стало больше погибших и раненых. Так, 20 человек погибли в результате наездов на пешеходов, при этом в 14 случаях виноваты были сами пешеходы.

 
Теги: Минск
 
 
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Военнослужащие внутренних войск МВД будут обеспечивать безопасность на дорогах вместе с сотрудниками ГАИ.
 
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