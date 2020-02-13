В Минске на помощь ГАИ придут военнослужащие

В Минске с 13 февраля вместе с сотрудниками ГАИ безопасность на дорогах будут обеспечивать военнослужащие в/ч 5448 внутренних войск МВД, передает агентство « Минск-Новости ». В частности, дежурство рейдовых групп в темное время суток организуют на аварийно опасных пешеходных переходах.

По информации отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска, усиленные наряды будут ориентированы на профилактику грубых нарушений Правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов.

В ГАИ отметили, что в 2019 году в Минске увеличилось количество ДТП с пострадавшими, стало больше погибших и раненых. Так, 20 человек погибли в результате наездов на пешеходов, при этом в 14 случаях виноваты были сами пешеходы.