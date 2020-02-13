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Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие

13.02.2020 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Теперь на минских дорогах вместе с автоинспекцией будут дежурить военнослужащие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие

Связано это с увеличением количества ДТП с участием пешеходов. Совместная работа организована на аварийно опасных участках города. ГАИ призывает автолюбителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов.

Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие

Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие

Пешие участники же в свою очередь должны переходить дороги, убедившись, что им уступают путь.

Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие

Татьяна Сподабаева, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД:
Именно на этом пешеходе в Партизанском районе столицы случаются ДТП с участием пешеходов, потому что здесь наблюдается интенсивное движение автомобилей, также есть трамвайное полотно.

Почему в Минске вместе с ГАИ будут дежурить военнослужащие

Люди в материале: Татьяна Сподабаева
 
 
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Новости Беларуси. Теперь на минских дорогах вместе с автоинспекцией будут дежурить военнослужащие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Связано...
 
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