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Число очень богатых людей в мире выросло на 10% в 2019 г. - исследование

13.02.2020 20:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число очень богатых людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире в прошлом году увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн, свидетельствуют данные компании Wealth-X.

Общая стоимость их состояний также выросла на 10% и достигла $26,6 трлн, пишет "Интерфакс".

В 2018 году количество таких людей, чистая стоимость активов которых составляет от $5 млн до $30 млн, повысилось всего на 1%.

Важной движущей силой глобального роста благосостояния стала "переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций", говорится в сообщении Wealth-X.

В Северной Америке в прошлом году насчитывалось 1,05 млн VHNW (рост на 15,3%) с совокупным размером богатства в $10,3 млрд (повышение на 15,2%). В Азии их число составляло 723,79 тыс., в Европе - 678,37 тыс.

Среди стран лидерами по количеству очень богатых людей стали США (969,075 тыс.), которые с большим опережением обогнали Китай (259,83 тыс.). Далее следуют Япония, Германия и Франция.

В топ-10 городов 6 являются американскими, Азию и Европу представляют по 2 города. Нью-Йорк занял первое место (110,17 тыс., рост на 16,9% в прошлом году), на втором - Токио (73,845 тыс. рост на 10,3%), на третьем - Гонконг (64,855 тыс., рост на 10,5%). За ними идут Лос-Анджелес, Лондон, Париж, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон и Даллас. Все десять городов продемонстрировали двухзначные темпы увеличения числа VHNW.

Это первое проведенное Wealth-X исследование VHNW. Ранее компания публиковала отчеты о миллионерах, миллиардерах, а также сверхбогатых людях (ultra-high-net-worth, UHNW), состояние которых превышает $30 млн.

 
 
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Число очень богатых людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире в прошлом году увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн, свидетельствуют данные компании Wealth-X.
 
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