Источник материала: Новости Волковыска

13 февраля 2020-го Александр Лукашенко подписал указ №51 об установлении юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщила пресс-служба президента.

На лицевой стороне медали будет размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов.

На оборотной стороне – надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой. Медаль будет выполнена из латуни.

Как сообщили в пресс-службе, юбилейная медаль будет присуждаться ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, а также военнослужащим вооруженных сил, других войск и воинских формирований Белоруссии, работникам госорганов и иным лицам, которые внесли значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших и организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы.

Предполагается, что финансирование расходов по изготовлению медалей будет осуществлено в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание вооруженных сил республики.