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Молодёжь Беларуси и России обменяется любимыми книгами. Организованы специальные пункты сбора изданий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Международная акция накануне Дня книгодарения стартовала в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Организатором выступила молодежь Беларуси и России. В рамках акции мальчики и девочки смогут подарить книге другую жизнь: сдать ее в специальный пункт сбора в своей стране. А оттуда печатное издание отправится в города-побратимы Беларуси или России. Только в Минской области таких пунктов 50.
Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской организации пионеров:
Такой проект в Минской области проходит впервые. Юные читатели смогут не только поделиться любимыми книгами со своими сверстниками, но и поближе познакомиться.
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Молодёжь Беларуси и России обменяется любимыми книгами. Организованы специальные пункты сбора изданий
Новости Беларуси. Международная акция накануне Дня книгодарения стартовала в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Организатором выступила...
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