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Молодёжь Беларуси и России обменяется любимыми книгами. Организованы специальные пункты сбора изданий

13.02.2020 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международная акция накануне Дня книгодарения стартовала в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодёжь Беларуси и России обменяется любимыми книгами. Организованы специальные пункты сбора изданий

Организатором выступила молодежь Беларуси и России. В рамках акции мальчики и девочки смогут подарить книге другую жизнь: сдать ее в специальный пункт сбора в своей стране. А оттуда печатное издание отправится в города-побратимы Беларуси или России. Только в Минской области таких пунктов 50.

Молодёжь Беларуси и России обменяется любимыми книгами. Организованы специальные пункты сбора изданий

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской организации пионеров:
Уже порядка 500 книг у нас отправились в Российскую Федерацию. Очень нам приятно отметить, что это книги не только мировой литературы, но очень много есть книг белорусских авторов. Ребята готовят небольшие такие записочки, где рассказывают, почему стоит прочитать эту книгу.

Молодёжь Беларуси и России обменяется любимыми книгами. Организованы специальные пункты сбора изданий

Такой проект в Минской области проходит впервые. Юные читатели смогут не только поделиться любимыми книгами со своими сверстниками, но и поближе познакомиться.

Молодёжь Беларуси и России обменяется любимыми книгами. Организованы специальные пункты сбора изданий

Люди в материале: Александра Гончарова
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Международная акция накануне Дня книгодарения стартовала в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Организатором выступила...
 
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