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Контактная группа по Украине обсудила режим прекращения огня
13.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О режиме прекращения огня и новых участках разведения сил сегодня шла речь на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Впрочем, итоги переговоров не принесли результатов. Но как отметила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, дискуссия была конструктивная, передает телеканал «МИР 24».
Еще одна тема переговоров – новый обмен пленными. В ОБСЕ надеются, что он произойдет в ближайшее время. Кроме того, стороны договорились подготовить предложения по поиску без вести пропавших в ходе конфликта в Донбассе.
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Еще одна тема переговоров – новый обмен пленными. В ОБСЕ надеются, что он произойдет в ближайшее время.
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