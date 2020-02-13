Контактная группа по Украине обсудила режим прекращения огня

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О режиме прекращения огня и новых участках разведения сил сегодня шла речь на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Впрочем, итоги переговоров не принесли результатов. Но как отметила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, дискуссия была конструктивная, передает телеканал «МИР 24».

«Стороны выражают приверженность минским соглашениям. Но для решения конфликта требуются усилия и политическая воля сторон. К сожалению, люди все еще гибнут. При этом ограничение свободы передвижения СММ препятствует мониторингу режима прекращения огня. Но все-таки меня сегодня порадовало то, что стороны выразили готовность приложить больше усилий для реализации заключения нормандского саммита», – сказала Хайди Грау.

Еще одна тема переговоров – новый обмен пленными. В ОБСЕ надеются, что он произойдет в ближайшее время. Кроме того, стороны договорились подготовить предложения по поиску без вести пропавших в ходе конфликта в Донбассе.



Заседание совпало с пятилетием подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Документ был одобрен лидерами «нормандской четверки» и Советом Безопасности ООН.