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Украина в МАГАТЭ: Россия захватила ядерные установки в Крыму

13.02.2020 21:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе незаконной оккупации Крыма Россия также захватила ядерные установки и материалы на полуострове, что является собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ.

Об этом заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Украины Константин Чижик в своем выступлении на конференции МАГАТЭ по физической ядерной безопасности (ICONS 2020), которая проходит с 10 по 14 февраля в Вене, сообщает Укринформ.

"Российская Федерация нарушила принципы международного права и незаконно оккупировала АР Крым и город Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей, захватила ядерные установки и материалы на полуострове, которые являются собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ согласно действующему соглашению о гарантиях и Дополнительному протоколу к нему между МАГАТЭ и Украиной", - заявил Чижик, возглавляющий делегацию Украины на ICONS 2020.

Тем самым страна-агрессор "сделала невозможным необходимый регуляторный контроль" над этими материалами и установками, включая научно-исследовательский реактор и другие ядерные установки Севастопольского национального университета ядерной энергетики и промышленности.

Как подчеркнул заместитель министра, необходимость усиления и адаптации режима физической защиты ядерных установок и материалов в Украине в последние годы "связана с угрозами, исходящими от осуществляемой агрессии России".

При этом в ходе выступления Чижик подчеркнул, что Украина, как страна, владеющая одной из крупнейших ядерных программ, последовательно подтверждает свои намерения в мирном использовании ядерной энергии и обеспечивает высокий уровень физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, что неоднократно подтверждено МАГАТЭ и нашими международными партнерами.

Он также добавил, что Украина совместно с Международным агентством по атомной энергии подготовила Интегрированный план поддержки физической ядерной безопасности на 2019-2021 годы.

Конференция ICONS 2020 проходит раз в 4 года и является важным мероприятием в сфере физической ядерной безопасности на площадке Международного агентства по атомной энергии. В рамках этой платформы участники могут выступить с соответствующими национальными заявлениями, а также провести двусторонние встречи.

В частности, на ICONS 2020 состоялась встреча главы делегации Украины Константина Чижика с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гроси, где обсудили вопрос дальнейшего сотрудничества по развитию программ технического сотрудничества для повышения безопасности объектов ядерной энергетики.

Ключевым результатом ICONS 2020 стало принятие министерской декларации, которая будет определять направления развития сотрудничества с целью дальнейшего укрепления международного режима по физической ядерной безопасности.

В состав делегации Украины вошли представители Минэкоэнерго, Постоянного представительства Украины при международных организациях, Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, Института ядерных исследований Национальной академии наук, ГП «НАЭК «Энергоатом», ГСП «Объединение «Радон», ГСП «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами».

 
 
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В ходе незаконной оккупации Крыма Россия также захватила ядерные установки и материалы на полуострове, что является собственностью Украины и в отношении которых...
 
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Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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