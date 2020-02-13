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«Все мы очень-очень хотим помочь». Белорусские спортсмены собирают деньги на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские спортсмены объединяются, чтобы помочь молодому тяжелоатлету из Хойников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Травму позвоночника Дмитрий Ходас получил во время чемпионата Европы среди юношей в израильском Эйлате. Трагедия разыгралась прямо на помосте: парень не справился со штангой, и она буквально придавила его. С тех пор встать на ноги у него не получается. Нужна дорогостоящая реабилитация.
Александр Добриян, корреспондент:
Эти кадры, на которых спортсмен пытается взять рекордный для себя вес в прямом эфире, видели миллионы, в том числе мама и первый тренер Дмитрия Ходаса Виктор Сороколетов. Опытный тяжелоатлет каждый день задает себе вопрос: «Что же пошло не так?» – и, как может, поддерживает воспитанника.
Виктор Сорокалетов, преподаватель тяжелой атлетики ДЮСШ Хойникского района:
За два месяца Дмитрий Ходас перенес несколько операций: в Израиле и позже в Беларуси. Но поставить парня на ноги медикам пока не удалось. Впереди долгая и затратная реабилитация. Несчастье объединило всех белорусских тяжелоатлетов. На турнире памяти Эдуарда Гуриновича в Гомеле еще раз звучит призыв помочь парню.
Валерий Цульгин, главный судья XXIII открытого турнира по тяжелой атлетике памяти Эдуарда Гуриновича:
Делать какие-то прогнозы в отношении здоровья спортсмена сегодня никто не берется. Сейчас Дмитрий Ходас находится в РНПЦ травматологии и ортопедии, ограничивает свое общение только самыми близкими и надеется на лучшее.
Александр Добриян:
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«Все мы очень-очень хотим помочь». Белорусские спортсмены собирают деньги на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса
Новости Беларуси. Белорусские спортсмены объединяются, чтобы помочь молодому тяжелоатлету из Хойников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Травму...
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