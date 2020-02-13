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«Все мы очень-очень хотим помочь». Белорусские спортсмены собирают деньги на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса

13.02.2020 21:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены объединяются, чтобы помочь молодому тяжелоатлету из Хойников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Травму позвоночника Дмитрий Ходас получил во время чемпионата Европы среди юношей в израильском Эйлате. Трагедия разыгралась прямо на помосте: парень не справился со штангой, и она буквально придавила его. С тех пор встать на ноги у него не получается. Нужна дорогостоящая реабилитация.

Продолжит тему Александр Добриян.

«Все мы очень-очень хотим помочь». Белорусские спортсмены собирают деньги на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса

Александр Добриян, корреспондент:
Для 16-летнего Дмитрия Ходаса возвращение с соревнований затянулось на долгие месяцы. Юношеский чемпионат Европы принес ему бронзовую награду и тяжелую травму позвоночника. Его судьба сегодня беспокоит всю белорусскую спортивную общественность.

«Все мы очень-очень хотим помочь». Белорусские спортсмены собирают деньги на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса

«Все мы очень-очень хотим помочь». Белорусские спортсмены собирают деньги на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса

Эти кадры, на которых спортсмен пытается взять рекордный для себя вес в прямом эфире, видели миллионы, в том числе мама и первый тренер Дмитрия Ходаса Виктор Сороколетов. Опытный тяжелоатлет каждый день задает себе вопрос: «Что же пошло не так?» – и, как может, поддерживает воспитанника.

«Все мы очень-очень хотим помочь». Белорусские спортсмены собирают деньги на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса

Виктор Сорокалетов, преподаватель тяжелой атлетики ДЮСШ Хойникского района:
– С Димой созваниваемся. Ему нужно поднимать настроение, чтобы он понимал, что все будет хорошо. Надо бороться, не опускать руки и до конца идти, ни на что не смотреть.
– Как он настроен?
– Настроен хорошо.
– Какая помощь сейчас нужна?
– Сейчас собираем на реабилитацию. А дальше будет видно, что и как.

«Все мы очень-очень хотим помочь». Белорусские спортсмены собирают деньги на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса

За два месяца Дмитрий Ходас перенес несколько операций: в Израиле и позже в Беларуси. Но поставить парня на ноги медикам пока не удалось. Впереди долгая и затратная реабилитация. Несчастье объединило всех белорусских тяжелоатлетов. На турнире памяти Эдуарда Гуриновича в Гомеле еще раз звучит призыв помочь парню.

«Все мы очень-очень хотим помочь». Белорусские спортсмены собирают деньги на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса

Валерий Цульгин, главный судья XXIII открытого турнира по тяжелой атлетике памяти Эдуарда Гуриновича:
С болью в сердце все восприняли. 50 лет я в тяжелой атлетике и такого еще не видел. Так получилось у парня. Конечно, все мы очень сожалеем и очень-очень хотим помочь.

«Все мы очень-очень хотим помочь». Белорусские спортсмены собирают деньги на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса

Делать какие-то прогнозы в отношении здоровья спортсмена сегодня никто не берется. Сейчас Дмитрий Ходас находится в РНПЦ травматологии и ортопедии, ограничивает свое общение только самыми близкими и надеется на лучшее.

«Все мы очень-очень хотим помочь». Белорусские спортсмены собирают деньги на реабилитацию тяжелоатлета Дмитрия Ходаса

Александр Добриян:
Пока же набирает обороты общественная кампания по сбору средств для реабилитации спортсмена. К тяжелоатлетам присоединяются хоккеисты. Все средства, вырученные от продажи билетов на ближайший матч команд экстралиги «Гомель» – «Шахтер-Солигорск», будут перечислены на благотворительный счет Дмитрия Ходаса.

Люди в материале: Дмитрий Ходас, Александр Добриян, Виктор Сорокалетов, Валерий Цульгин
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены объединяются, чтобы помочь молодому тяжелоатлету из Хойников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Травму...
 
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