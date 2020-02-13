ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Германии обнаружены неизвестные ранее свидетельства о преступлениях нацистов на территории Беларуси

13.02.2020 21:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Историк из Солигорска Виталий Иванов вместе с единомышленниками обнаружил в немецких архивах неизвестные ранее документы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Германии обнаружены неизвестные ранее свидетельства о преступлениях нацистов на территории Беларуси

Они свидетельствуют о преступлениях нацистов на нашей земле в годы оккупации. Это служебные формуляры немецких команд, которые проводили расстрелы мирных жителей. Они охватывают период с 1941 по 1944 год и говорят о том, что массовый террор против мирного населения начался с первых дней прихода нацистов в Беларусь.

В Германии обнаружены неизвестные ранее свидетельства о преступлениях нацистов на территории Беларуси

Виталий Иванов, директор Солигорского краеведческого музея:
Документов порядка четырех тысяч листов. Интересный факт такой, что мы в Германии непосредственно при участии наших коллег из Беларуси и, естественно, немецких историков обнаружили в городе Любек (это северная Германия) документы, где формировался один из таких полицейских батальонов, который проводил карательные операции на территории Беларуси с 1941 по 1944 год. Это 307-й полицейский батальон, поэтому мы попросили у немецкой стороны архивные данные. В этих данных описывается вся история формирования вот этого полицейского батальона, который проводил массовые расстрелы.

В Германии обнаружены неизвестные ранее свидетельства о преступлениях нацистов на территории Беларуси

Часть документов будет представлена общественности ко Дню Победы. На перевод, изучение и публикацию остальных потребуется еще полгода.

Кстати, на днях здесь вышла книга местного писателя Владимира Бойко «День Победы у нас не отнять».

В Германии обнаружены неизвестные ранее свидетельства о преступлениях нацистов на территории Беларуси

Люди в материале: Виталий Иванов
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Историк из Солигорска Виталий Иванов вместе с единомышленниками обнаружил в немецких архивах неизвестные ранее документы, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Культура времени и пространства. В Ивье поделились опытом мирного сосуществования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика