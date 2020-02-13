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В Германии обнаружены неизвестные ранее свидетельства о преступлениях нацистов на территории Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Историк из Солигорска Виталий Иванов вместе с единомышленниками обнаружил в немецких архивах неизвестные ранее документы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они свидетельствуют о преступлениях нацистов на нашей земле в годы оккупации. Это служебные формуляры немецких команд, которые проводили расстрелы мирных жителей. Они охватывают период с 1941 по 1944 год и говорят о том, что массовый террор против мирного населения начался с первых дней прихода нацистов в Беларусь.
Виталий Иванов, директор Солигорского краеведческого музея:
Часть документов будет представлена общественности ко Дню Победы. На перевод, изучение и публикацию остальных потребуется еще полгода.
Кстати, на днях здесь вышла книга местного писателя Владимира Бойко «День Победы у нас не отнять».
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В Германии обнаружены неизвестные ранее свидетельства о преступлениях нацистов на территории Беларуси
Новости Беларуси. Историк из Солигорска Виталий Иванов вместе с единомышленниками обнаружил в немецких архивах неизвестные ранее документы, сообщили в программе...
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