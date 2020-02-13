Культура времени и пространства. В Ивье поделились опытом мирного сосуществования

Источник материала: Ивьевский край

Ежедневник современного человека расписан буквально по секундам. Но, кроме того, что мы научились ценить время: часы и минуты, - мы стали яснее понимать, что связаны с вечностью, а значит, в ответе за сохранение кода предков и общечеловеческих ценностей и не менее - за свою деятельность, свой труд.

Приветствуя участников областного семинара выездного практического занятия на курсах повышения квалификации кадров органов государственного и хозяйственного управления главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома для специалистов, курирующих вопросы этноконфессиональных отношений, который прошел 13 февраля 2020 года в Ивье,

председатель Совета депутатов Александр Александрович Хвасько отметил, что ивьевчане достойно встретили 80-летие района: «с душой и по совести».

На торжественное мероприятие были приглашены все, кто участвовал в развитии и становлении Ивьевского района в 70-80-ые годы, все орденоносцы, для чествования и наград.

Рассказав об основных вехах истории Ивьевщины, о структуре района, его социально-экономическом развитии, культурном пространстве и ценностях сегодняшнего дня, А.А. Хвасько подчеркнул, что все это мы имеем благодаря неустанному плодотворному труду людей и их умению быть вместе, несмотря на разнообразие национального состава и конфессий.

Много эмоций и комментариев у специалистов вызвали презентация заведующего сектором идеологической работы и по делам молодежи Ольги Чеславовны Борко, фильм об Ивьевском районе, снятый телерадиовещательным каналом «Гродно плюс», и доклад заместителя председателя Ивьевского райисполкома Лидии Войтеховны Носуль на тему: «Этноконфессиональная ситуация на территории Ивьевского района».

Участникам семинара захотелось перенять опыт работы местных органов власти, способствующих созданию на территории района благоприятной обстановки, направленной на исключение межконфессиональных противоречий и конфликтов.

Из доклада:

-Это подтверждают данные мониторинга этноконфессиональной сферы, в соответствии с которыми 54,5 процентов респондентов ответили, что религиозная ситуация в районе спокойная, а 45,5 процентов опрошенных назвали ее благополучной.

Справка:

На территории района с 1994 года в установленном законодательством порядке действуют 19 религиозных общин: 9 –римско-католических, 8 – православных, 1 – мусульманская (суннитского направления), 1 – Христиан Веры Евангельской (церковь «Благодать»), что свидетельствуют об устойчивости и стабильности конфессиональной структуры района.

Религиозные службы проходят в 13 католических костелах и каплицах, 7 православных церквях, 1 мечети, 1 частном доме с разрешением размещения религиозной общины.

На регистрационном учете находятся 25 культовых объектов, из них 11 включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Все они содержатся в удовлетворительном состоянии. Пять культовых зданий включены в туристические маршруты.

Многонациональной и самобытной гости увидели Ивьевщину в Ивьевском музее национальных культур.

Также участники областного семинара посетили мечеть в г. Ивье, костел святых апостолов Петра и Павла в г.Ивье, церковь святого мученика младенца Гавриила Белостокского в г. Ивье, костел святого Владислава и усыпальницу рода Умястовских в аг. Субботники.

Экскурсии проводили священнослужители и главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи Любовь Николаевна Михновская.

Подводя итоги работы, главный специалист отдела организационной работы и повышения квалификации кадров главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома Сергей Николаевич Кейко пошутил, что может быть необъективным в силу того, что Ивьевский район - один из самых любимых его районов Гродненской области.

















































Продолжение следует

И. Холяво

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