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Россельхознадзор запретил белорусское молоко на выставке "Продэкспо" в Москве

13.02.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На международной выставке продовольственных товаров "Продэкспо-2020" в Москве сотрудники Россельхознадзора запретили дегустацию и продажу молока и молочной продукции из Беларуси общим весом 628 кг. Продукты питания поступили с нескольких белорусских предприятий.

Как сообщает пресс-служба российского ведомства, продукция попала на выставку без ветеринарного контроля на границе, передает "Еврорадио".

Также на выставке инспекторы обнаружили 48 кг сыра, который, согласно документам, поступил в Москву для лабораторных исследований.

Кроме того, были обнаружены рыба и морепродукты общим весом 4,5 кг, поступивших из Китая без ветеринарных сопроводительных документов.

На все эти продукты были составлены акты о нарушении ветеринарных требований. Продукция снята с выставки и запрещена к дегустации и продаже. Продовольственные товары, попавшие на выставку без ветеринарных документов, будут уничтожены под контролем государственной ветеринарной службы Московской области.

 
 
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На международной выставке продовольственных товаров "Продэкспо-2020" в Москве сотрудники Россельхознадзора запретили дегустацию и продажу молока и молочной...
 
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