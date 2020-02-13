"Еврорадио" . Как сообщает пресс-служба российского ведомства, продукция попала на выставку без ветеринарного контроля на границе, передает





Также на выставке инспекторы обнаружили 48 кг сыра, который, согласно документам, поступил в Москву для лабораторных исследований.





Кроме того, были обнаружены рыба и морепродукты общим весом 4,5 кг, поступивших из Китая без ветеринарных сопроводительных документов.





На все эти продукты были составлены акты о нарушении ветеринарных требований. Продукция снята с выставки и запрещена к дегустации и продаже. Продовольственные товары, попавшие на выставку без ветеринарных документов, будут уничтожены под контролем государственной ветеринарной службы Московской области.