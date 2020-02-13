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Иньяцио Кассис пригласил Александра Лукашенко в Швейцарию на чемпионат мира

13.02.2020 22:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В политике и дружбе всегда важно говорить на одном языке и желательно мыслить в одном направлении. И к большому хорошо бы постепенно идти маленькими шагами. У Беларуси и Швейцарии это получается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны

И вот пример: Иньяцио Кассис после встречи пригласил Александра Лукашенко, зная его любовь к хоккею, в Швейцарию на чемпионат мира. 

Иньяцио Кассис пригласил Александра Лукашенко в Швейцарию на чемпионат мира

Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской конфедерации:
В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру поручим организацию этого визита.

А не это ли шаг навстречу друг другу?

Иньяцио Кассис пригласил Александра Лукашенко в Швейцарию на чемпионат мира

Люди в материале: Александр Лукашенко, Иньяцио Кассис
 
 
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Новости Беларуси. В политике и дружбе всегда важно говорить на одном языке и желательно мыслить в одном направлении. И к большому хорошо бы постепенно идти...
 
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