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Иньяцио Кассис пригласил Александра Лукашенко в Швейцарию на чемпионат мира
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В политике и дружбе всегда важно говорить на одном языке и желательно мыслить в одном направлении. И к большому хорошо бы постепенно идти маленькими шагами. У Беларуси и Швейцарии это получается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вот пример: Иньяцио Кассис после встречи пригласил Александра Лукашенко, зная его любовь к хоккею, в Швейцарию на чемпионат мира.
Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской конфедерации:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А не это ли шаг навстречу друг другу?
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Новости Беларуси. В политике и дружбе всегда важно говорить на одном языке и желательно мыслить в одном направлении. И к большому хорошо бы постепенно идти...
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