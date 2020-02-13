Иньяцио Кассис пригласил Александра Лукашенко в Швейцарию на чемпионат мира

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В политике и дружбе всегда важно говорить на одном языке и желательно мыслить в одном направлении. И к большому хорошо бы постепенно идти маленькими шагами. У Беларуси и Швейцарии это получается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иньяцио Кассис: я был очень горд, когда господин Макей назвал Швейцарию примером для вашей страны

И вот пример: Иньяцио Кассис после встречи пригласил Александра Лукашенко, зная его любовь к хоккею, в Швейцарию на чемпионат мира.





Иньяцио Кассис, федеральный советник, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарской конфедерации:

В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру поручим организацию этого визита.

А не это ли шаг навстречу друг другу?



