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Почтовый терроризм в Нидерландах продолжается. Взорвалась ещё одна бомба

13.02.2020 23:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. Нидерланды оказались в центре почтового терроризма. 13 февраля в стране прогремел новый взрыв в офисном отделении. Инцидент произошел в Амстердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почтовый терроризм в Нидерландах продолжается. Взорвалась ещё одна бомба

Известно, что бомба находилась в одной из посылок. В результате взрыва пострадал один человек: он отравился дымом. На месте работают экстренные службы.

Почтовый терроризм в Нидерландах продолжается. Взорвалась ещё одна бомба

 

Почтовый терроризм в Нидерландах продолжается. Взорвалась ещё одна бомба

Этот случай уже четвертый за последние несколько дней. Сегодня в городе Лесден полиция обезвредила письмо со взрывчаткой.

В двух почтовых отделениях Нидерландов взорвались бомбы

12 февраля посылки взорвались в почтовых отделениях Амстердама и Керкраде. По данным полиции, отправитель требовал от компаний определенную сумму в биткоинах. Связаны ли все эти инциденты, выясняют специалисты.

Почтовый терроризм в Нидерландах продолжается. Взорвалась ещё одна бомба

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Новости Нидерландов. Нидерланды оказались в центре почтового терроризма. 13 февраля в стране прогремел новый взрыв в офисном отделении. Инцидент произошел в...
 
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