ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илья Ивашко пробился в четвертьфинал «Челленджера» в Бангалоре

13.02.2020 23:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко продолжает свое выступление на турнире в индийском Бангалоре. В 1/8 финала белорус в двух партиях переиграл еще одного теннисиста из Индии – Рамкумара Раманатана, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Илья Ивашко пробился в четвертьфинал «Челленджера» в Бангалоре

Исход первой партии решил тай-брейк, где сильнее был Ивашко – 7:6. А во втором сете на корте доминировал уже наш земляк – 6:1. Матч продолжался 1 час и 22 минуты.

Илья Ивашко пробился в четвертьфинал «Челленджера» в Бангалоре

В полуфинал парного разряда пробился Андрей Василевский. Он вместе с Джонатаном Эрлихом переиграл чешско-японский тандем Росол/Сугита – 6:3, 3:6 и 10:5.

Люди в материале: Илья Ивашко
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко продолжает свое выступление на турнире в индийском Бангалоре. В 1/8 финала белорус в двух партиях переиграл еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Кунцевич: в 2019-м в Администрацию Президента поступило более 26 тыс обращений. Каждое четвертое из сельских районов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика