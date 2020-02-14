Лучший фильм года, хоккей и «Крик» Мунка. Чем заняться в выходные?

Источник материала: Tut.by

Вы уже задумались, куда пойдете в эти выходные? А пора бы, тем более что в этот уикенд в Минске и правда немало достойных мероприятий. Чтобы не навязывать вам свои вкусы, AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех мероприятий на нашем сервисе и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) выделили страницы, которые жители столицы чаще всего просматривали в период с 10 по 13 февраля. Вот они — самые популярные ивенты выходных, постарайтесь куда-нибудь заглянуть.

Посмотреть лучший фильм года — «Паразиты»





Все кругом сейчас говорят о «Паразитах», а вы не в курсе почему? Южнокорейская драма Пон Чжун Хо взяла золото в Каннах, «Золотой глобус» и приз Британской академии, а недавно еще и стала лауреатом «Оскара» в четырех номинациях и «Лучшим фильмом года». Если еще не видели это брутально-трогательное кино, не лишайте себя возможности посмотреть его в кинотеатре. Тем более что до 29 февраля фильм все еще крутят на больших экранах Минска. Если вы до сих пор не в курсе сюжета, он таков: семейка безработных бездельников решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи. Вот только выбирают они не самый тривиальный способ.

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Когда: все выходные

Где: все кинотеатры Silver Screen, «Ракета»

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Заглянуть на «Gastrofest.Кофе»





Если кто не в курсе, прямо сейчас в столице проходит новый кофейный Gastrofest (кстати, любимчик минчан). Это значит, что в 20 городских кофейнях разливают самый разный кофе и угощают экзотическими десертами. Цена такого предложения фиксированная для всех кафе — 7 рублей. Теперь вы знаете, куда залететь в выходные на чашечку кофе. Со всеми кофейными сетами можно ознакомиться тут .

Когда: все выходные

Где: в 20 кофейнях города

Сколько: 7 рублей



Фото: Евгений Ерчак. Снимок предоставлен пиар-менеджером группы Nizkiz

За плечами ребят из могилевской группы Nizkiz солд-ауты в столичных Re: Public и Prime Hall, выступления на фестивалях от польского «Басовішча» и белорусского «Рок за Бобров» до украинского Atlas Weekend. Их клипы собирают под миллион просмотров на YouTube, а странички в соцсетях — десятки тысяч подписчиков. На очереди — концерт в столичном Falcon Club уже завтра. О том, почему Nizkiz сегодня — главная надежда белорусского рока, можно почитать в интервью AFISHA.TUT.BY . А если не слышали ни одного трека ребят — вот вам задание на выходные.



Фото: vk.com/tretyakovgallery

VR-технологии сегодня просто повсюду. Вот и московская Третьяковская галерея презентовала в белорусской столице необычный проект, в рамках которого можно соприкоснуться с творчеством Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Ивана Шишкина и Эдварда Мунка, но еще и повзаимодействовать с художниками, оказаться внутри их произведений. Благодаря технологиям виртуальной реальности вы сможете создать собственную картину в лучших традициях русского авангарда, предложить свою интерпретацию «Утра в сосновом лесу» и максимально глубоко прочувствовать эстетику известного норвежского экспрессиониста.

Когда: все выходные, 10.00 — 22.00

Где: PlayVR в ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9, помещение 6)

Сколько: от 7 до 20 рублей

Провести выходные под звуки джаза



Фото: unsplash.com

На три февральских дня в столичном культурном хабе Оk16 обещают открыть портал в мир джаза: с 14 по 16 февраля здесь развернется Minsk Winter Jazz 2020 — фестиваль свежих идей и творческих встреч. В рамках феста пройдет романтический концерт ко Дню Валентина, джазовая афтерпати, мастерская вокальной импровизации, благотворительный концерт и еще несколько любопытных активностей. Если не уезжаете на уикенд за город, рекомендуем не пропускать.

Когда: 14 — 16 февраля

Где: Ok16

Сколько: от 0 до 35 рублей Купить билет

Сходить на премьеру в кино — «Джентльмены»





По всей видимости, Гай Ричи наигрался в Шерлоков, королей Артуров и Аладдинов, а теперь возвращается на экраны в ярком криминальном жанре, в котором он, согласитесь, хорош как никто. К себе в команду Ричи, как и всегда, собрал только маститых актеров уровня Макконахи и Фаррелла. В общем, ждем добротный пацанский боевик, приправленный умным юмором и непременно с кровавой баней. По сюжету талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Как события будут развиваться дальше — узнаем в кинотеатре.

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Когда: все выходные

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля Купить билет

Отметить День влюбленных ночевкой в кинотеатре





Уже сегодня в столичном кинотеатре «Москва» специально ко Дню влюбленных пройдет тематическая Ночь кино. Не то чтобы там будут крутить романтические мелодрамы, просто можете воспринимать киноночь как повод провести необычное свидание. А покажут там три премьеры: супергеройский фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», спортивную драму «Лед 2» и криминальный боевик «Джентльмены».

Когда: в ночь с 14 на 15 февраля в 23.45

Где: кинотеатр «Москва»

Сколько: от 17 рублей Купить билет

Засветиться на виниловой вечеринке



Фото: vk.com/huligan_bar

В клубе «Хулиган» и представить не могли, что такой звездный гость, как Onur Özer (кстати, один из самых уважаемых и опытных диджеев и продюсеров современной сцены), появится на их вечеринке. Но это случится — и уже в эту субботу. Немец Onur Özer — адепт андеграунда с 1999 года и гениальный виниловый диджей. В последнее время он настроился на лад sci-fi techno и electro, он исследует новые горизонты звучания. Приходите исследовать его находки.

Когда: 15 февраля, 23.00

Где: «Хулиган»

Сколько: 10 рублей (если придете до 01.00) и 15 рублей (если позже)

Попасть на хоккей



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» — одна из визитных карточек Беларуси. Хоккейные «зубры» (именно такое прозвище у парней) играют в Континентальной хоккейной лиге и конкурируют с лучшими командами Восточной и Центральной Европы. Матчи регулярно собирают аншлаги в столичной «Минск-Арене». Если вы еще ни разу там не были, советуем посетить. Особенно после проведенного ребрендинга: команда сделала крутой современный логотип и обновила форму. 15 февраля «Динамо-Минск» как раз проведет домашний матч с российским «Автомобилистом».

Когда: 15 февраля, 17.00

Где: Минск-Арена

Сколько: от 6 рублей Купить билет

А театр?

Билетов на популярные у минчан спектакли, которые покажут в эти выходные, по традиции уже нет. Но вы можете заранее обратить внимание на самые популярные постановки Минска, на которые никогда нет квитков . Уверены, вам повезет!