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Победить опухоль: белорусские ученые разработали препарат от глиобластомы

14.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские медики и ученые бросили вызов одной из самых агрессивных опухолей головного мозга – глиобластоме. Главная проблема – выявляется она, как правило, поздно, и лечить ее очень трудно. Специалисты искали новые подходы, и один из них оказался эффективным. О спасительной разработке рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

«Мы получили полгода назад этот микроскоп, при многократном увеличении можем удалять глиомы», – говорит врач.

Здесь только самая современная аппаратура. Помимо микроскопа, прибор нейронавигации, который помогает определить точную локализацию опухоли, и водно-ультразвуковой аппарат. Он сметает раковые клетки, словно ненужный мусор, сохраняя при этом здоровую ткань.

Глиобластома — самая коварная и агрессивная злокачественная опухоль головного мозга. Она стремительно растет. И даже самые современные методы исследования не всегда позволяют увидеть опухоль на ранних стадиях. К сожалению, пока излечиться от такого заболевания невозможно.

Если опухоль не удалить, человек погибает быстро – в среднем за три месяца. Но белорусские ученые нашли способ значительно продлить жизнь пациентов. В этих лабораториях Белорусского госуниверситета производят новинку – препарат «Темодекс». Над его созданием восемь лет трудилась большая команда из 30 ученых и врачей.

«Это первая в мире гидрогелевая терапевтическая система для локальной химиотерапии опухолей головного мозга высокой степени злокачественности», – указала заведующий лабораторией НИИ физико-химических проблем БГУ Татьяна Юрштович.

Говоря проще, это гель, пропитанный химиопрепаратом. Его наносят на место удаленной опухоли. Препарат растворяется медленно, высвобождая темозоламид – вещество-киллер раковых клеток мозга.

«Данный препарат крайне необходим. Он используется как дополнение к основному лечению. Предназначен, чтобы убивать оставшиеся раковые клетки, предотвращая рецидив опухоли», – отметил уполномоченное лицо по качеству предприятия-производителя, кандидат химических наук Сергей Соломевич.

Больница скорой помощи в Минске стала центром, где и провели основные клинические испытания. Лекарство применили у полусотни пациентов с глиобластомой. И результат докторов удивил.

«Добились увеличения продолжительности жизни до двух лет. Это хорошие результаты. Для обывателя, может, звучит не очень, но для хирургов это хорошо – зная, что этот путь небыстрый. Это медленно и тяжело, но мы идем вперед», – говорит кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург больницы скорой медпомощи Минска Дмитрий Веевник.

Теперь налажено полноценное производство препарата. В марте он поступит во все онкоцентры страны. А перед разработчиками новая задача. Вывести новинку на рынок Западной Европы. О белорусском лекарстве там уже наслышаны. Ведь пусть оно и не излечивает от рака. Но дает пациентам шанс на долгую жизнь.

В мире есть только один препарат похожий по принципу действия с белорусским. Его производят в Америке. Но стоит он в 50 раз дороже.



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Теги: Минск
 
 
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Главная проблема – выявляется онкология, как правило, поздно, и лечить ее очень трудно. Один из подходов медиков оказался эффективным.
 
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