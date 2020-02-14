|
Победить опухоль: белорусские ученые разработали препарат от глиобластомы
14.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские медики и ученые бросили вызов одной из самых агрессивных опухолей головного мозга – глиобластоме. Главная проблема – выявляется она, как правило, поздно, и лечить ее очень трудно. Специалисты искали новые подходы, и один из них оказался эффективным. О спасительной разработке рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Здесь только самая современная аппаратура. Помимо микроскопа, прибор нейронавигации, который помогает определить точную локализацию опухоли, и водно-ультразвуковой аппарат. Он сметает раковые клетки, словно ненужный мусор, сохраняя при этом здоровую ткань.
Если опухоль не удалить, человек погибает быстро – в среднем за три месяца. Но белорусские ученые нашли способ значительно продлить жизнь пациентов. В этих лабораториях Белорусского госуниверситета производят новинку – препарат «Темодекс». Над его созданием восемь лет трудилась большая команда из 30 ученых и врачей.
Говоря проще, это гель, пропитанный химиопрепаратом. Его наносят на место удаленной опухоли. Препарат растворяется медленно, высвобождая темозоламид – вещество-киллер раковых клеток мозга.
Больница скорой помощи в Минске стала центром, где и провели основные клинические испытания. Лекарство применили у полусотни пациентов с
Теперь налажено полноценное производство препарата. В марте он поступит во все онкоцентры страны. А перед разработчиками новая задача. Вывести новинку на рынок Западной Европы. О белорусском лекарстве там уже наслышаны. Ведь пусть оно и не излечивает от рака. Но дает пациентам шанс на долгую жизнь.
В мире есть только один препарат похожий по принципу действия с белорусским. Его производят в Америке. Но стоит он в 50 раз дороже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная проблема – выявляется онкология, как правило, поздно, и лечить ее очень трудно. Один из подходов медиков оказался эффективным.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)