ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований

14.02.2020 00:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Власти Японии начинают эвакуацию людей с круизного лайнера Diamond Princess. Речь идет о пассажирах старше 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований

В Министерстве здравоохранения страны считают, что длительное пребывание на судне пожилых людей может вызвать у них обострение хронических заболеваний.

В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом

Несмотря на то, что карантин на лайнере заканчивается лишь 19 февраля, масштабную эвакуацию проведут уже 14-го. Число зараженных на корабле достигло 218. Зарегистрирован первый летальный случай на территории страны. Опасное заболевание выявили у пожилой женщины уже после смерти.

Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований

Между тем, оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований. Вопрос об отмене или переносе мировых состязаний не рассматривается.

Крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии не состоится из-за коронавируса

13 февраля стало известно, что к тестам первой вакцины от вируса планируют приступить уже через несколько месяцев. По последним данным, жертвами эпидемии стали 1367 человек. Выздоровели почти 6 000 граждан. Количество инфицированных приближается к 60 тысячам.

Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований

Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что коронавирус не повлияет на проведение соревнований

Люди в материале: нет
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Японии начинают эвакуацию людей с круизного лайнера Diamond Princess. Речь идет о пассажирах старше 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Бузо: снижение затрат производства электрической и тепловой энергии повлияет на тарифы для населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика