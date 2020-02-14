Хрустальная сова республиканского соревнования  — у несвижской охраны

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Минске прошла коллегия Департамента охраны министерства внутренних дел Республики Беларусь, на которой дана оценка эффективности оперативно-служебной деятельности подразделений охраны Беларуси. По итогам оперативно-служебной деятельности подразделений Департамента охраны МВД и республиканского соревнования между подразделениями Департамента охраны за 2019 год почетное звание одного из лучших подразделений по результатам служебной деятельности в своей подгруппе получил Несвижский отдел Департамента охраны. Награждение несвижских «сов» состоялось в торжественной обстановке в рамках коллегии Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Вместе с хрустальной совой отделу вручили компьютерную технику.





Диплом победителя и хрустальный кубок начальнику Несвижского отдела Департамента охраны подполковнику милиции Александру Гринкевичу вручает временно исполняющий обязанности начальника Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Виктор Кулевец

Инна ВАСИЛЕВИЧ.