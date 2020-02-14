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Хрустальная сова республиканского соревнования  — у несвижской охраны

14.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Минске прошла коллегия  Департамента  охраны министерства внутренних дел Республики Беларусь, на которой  дана оценка эффективности оперативно-служебной деятельности подразделений охраны Беларуси.  По  итогам оперативно-служебной деятельности  подразделений Департамента охраны МВД и республиканского соревнования между подразделениями Департамента охраны за 2019 год почетное звание одного из лучших подразделений по результатам служебной деятельности в своей подгруппе получил Несвижский отдел Департамента охраны.  Награждение несвижских «сов» состоялось в торжественной обстановке в рамках коллегии Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Вместе с хрустальной совой  отделу вручили компьютерную технику.

Хрустальная сова республиканского соревнования  — у несвижской охраны

Диплом победителя  и хрустальный кубок начальнику Несвижского отдела Департамента охраны подполковнику милиции Александру Гринкевичу вручает  временно исполняющий обязанности начальника Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Виктор Кулевец

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошла коллегия  Департамента  охраны министерства внутренних дел Республики Беларусь, на которой  дана оценка эффективности оперативно-служебной...
 
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