Пинские пограничники сообщили об учебных стрельбах вблизи деревни Выжловичи

Источник материала: Полесская правда



14, 19, 20 и 21 февраля с 8.00 до 18.00 на войсковом стрельбище вблизи населенного пункта Выжловичи будут проводиться стрельбы. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинском погранотряде.

Опасной является зона протяженностью 3900 м от северо-западной окраины н.п. Выжловичи и далее в северо-западном направлении на ширину 2390 м.

В Пинском погранотряде предупредили, что во избежание несчастных случаев нахождение на данной территории в указанное время строго запрещено!