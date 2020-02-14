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Пинские пограничники сообщили об учебных стрельбах вблизи деревни Выжловичи
14.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Опасной является зона протяженностью 3900 м от северо-западной окраины н.п. Выжловичи и далее в северо-западном направлении на ширину 2390 м.
В Пинском погранотряде предупредили, что во избежание несчастных случаев нахождение на данной территории в указанное время строго запрещено!
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> 14, 19, 20 и 21 февраля с 8.00 до 18.00 на войсковом стрельбище вблизи населенного пункта Выжловичи будут проводиться стрельбы. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в...
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