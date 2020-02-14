Панарин поиздевался над вратарем, прежде чем забить буллит

Источник материала: Tut.by

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях с трудом победили «Миннесоту» по буллитам (4:3Б). Одним из героев матча стал российский нападающий Артемий Панарин.

Сначала он забил гол в первом периоде, сравняв на тот момент счет в матче, а затем, уже в серии послематчевых бросков, удачно провел свою попытку.

Его буллит получился настоящим цирковым трюком — такое количество финтов и обманных движений проделал Артемий. В финальной фазе своей попытки перед броском Панарин сильно замедлился перед воротами, и судейской бригаде даже пришлось пересматривать этот момент на видео, чтобы понять, не остановился ли нападающий и продолжала ли шайба двигаться, но попытка была засчитана.