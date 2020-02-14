В Могилеве будет ограничено движение 15 февраля. Рассказываем, где и почему

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 15 февраля будет временно закрыто движение транспорта по части улицы Большая Чаусская, сообщили в горисполкоме. Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов.



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Движение будет перекрыто на участке улицы Большая Чаусская от проспекта Пушкинского до улицы Чигринова ориентировочно с 10.00 до 12.00.

На этом же участке и на автостоянке около парка аттракционов на проспекте Пушкинском парковка будет запрещена с 08.00.