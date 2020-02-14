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Уральскую модель, которая сидела в гомельской колонии за коноплю в сувенирном чае, этапировали в Россию. Муж надеется на УДО

14.02.2020 11:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уральская модель, осужденная за перевозку наркотиков, близка к выходу из колонии. Недавно Марию Хрестину перевели в исправительное учреждение в Калужской области.


Уральская модель Мария Хрестина близка к выходу на свободу. После того, как девушку перевели из ИК-4 Гомеля в исправительное учреждение в Калужской области, у девушки вновь появился шанс на УДО.

– Те нарушения режима, которые вменяли Маше в колонии в Беларуси, не имеют никакого значения в российской колонии. До начала лета подадим прошение об УДО и будем молиться, чтобы его удовлетворили, – рассказал «КП» муж модели Тимур Джафаров.

Напомним, что Марию осудили за транспортировку наркотиков после того, как на границе с Беларусью у неё нашли чай, купленный в Чехии. Сувенирная продукция содержала коноплю, и девушку задержали на обратном пути домой.

Мы не придали этому чаю ни малейшего значения. В Чехии запрещена продажа наркотиков, да и кто будет продавать каннабис в самом центре города, у Карлова моста?! – восклицает Джафаров. – Следы наркотиков были из-за печенья, которое Маша ела в дороге. Меня спасло лишь то, что я не успел к нему притронуться после отъезда из Праги.

Но такие оправдания не повлияли на сотрудников таможни. В отношении Марии было возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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Уральская модель, осужденная за перевозку наркотиков, близка к выходу из колонии. Недавно Марию Хрестину перевели в исправительное учреждение в Калужской области.
 
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Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
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