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Naviband и единственный белорусский номинант на Grammy выпустили мини-альбом

14.02.2020 11:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа Naviband и битмейкер и саундпродюсер Антон Мацулевич, более известный как Tony Fadd, выпустили совместный мини-альбом. Tony Fadd — первый и пока единственный белорусский номинант на премию Grammy. В EP вошел сингл «Отпускаю» и три ремикса на песни из нового альбома Naviband.


Фото предоставлено пиар-менеджером группы NaviBand

Артем Лукьяненко, солист группы Naviband, рассказал, что до этого они не были знакомы с Антоном лично, но, конечно, были в курсе о его успехе.

— Более того, мы очень много раз с гордостью упоминали о его истории в интервью. Сначала речь шла о ремиксе, но потом Антон прислал пару своих битов, на один из них родились текст и мелодия. А после оказалось, что и ремикс будет не один. Мы поняли — собирается крутая история в мини-альбом. Интересное начало года!

Tony Fadd поделился, что услышал впервые Naviband, когда те еще звали себя просто Navi. Музыка зацепила. А в конце прошлого года случайно наткнулся на их песню и сразу захотел поменять звучание трека.

— Не потому, что с музыкой что-то не то, а просто в качестве эксперимента. Потом в Facebook увидел, что ребята собираются записывать новый альбом и подумал, что как раз подходящий момент для ремикса. Собирался сделать один ремикс, но все так круто пошло, что в результате вышло три ремикса и один совершенно новый трек.

 

Услышать новую песню «вживую», возможно, можно будет уже 20 февраля, на презентации альбома NaviBand в Prime Hall.

NAVIBAND — инди-поп группа из Минска, образованная в 2013-м году солистами Артемом Лукьяненко и Ксенией Жук. В 2017-м году представили Беларусь в финале конкурса Евровидение впервые в истории конкурса выступили с песней на белорусском языке.

Tony Fadd — битмейкер и саундпродюсер, автор мультиплатинового хита Trap Queen американского рэпера Fetty Wap. В 2016-м году был номинирован на Grammy в номинации «Лучшая рэп-песня» вместе с Kanye West, Kendrick Lamar и Drake.

Концерт NaviBand

Когда: 20 февраля, 20.00
Где: Prime Hall
Сколько: танцпол — 21 рубль, сектора — 31 рубль

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Группа Naviband и битмейкер и саундпродюсер Антон Мацулевич, более известный как Tony Fadd, выпустили совместный мини-альбом. Tony Fadd - первый и пока единственный белорусский...
 
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Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
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