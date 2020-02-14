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Девочка очень хотела официально стать дочерью отчима. Мужчина трогательно исполнил желание ребёнка
Источник материала: СТВ
Вероятно, большинство из нас согласится, что строить семью всегда непросто. Маленькой Кайли из США не хватало отца. Хотя Тим, молодой человек и впоследствии муж ее мамы, блестяще сыграл эту роль, больше всего девочка хотела всё узаконить. К счастью, Тим был готов к этому и нашел самый лучший способ удивить ребёнка хорошей новостью.
Как
Тим помнит, как впервые встретил маленькую девочку. Тогда он не знал, что будет укладывать Кайли спать по ночам, танцевать с ней в гостиной, играть в видеоигры, вместе кататься на американских горках, а также посещать каждое ее выступление по чирлидингу и танцам, как это делают все любящие отцы.
За эти годы они так сильно сблизились, что Кайли больше всего хотела, чтобы мужчина по-настоящему стал ее отцом, и поэтому сделала предложение на свадьбе Тима и Энни.
В день свадьбы, когда Тим думал, что у него есть все, чего может пожелать мужчина, Кайли сделала ему удивительный сюрприз. Когда он стоял у алтаря, девочка на глазах у своей мамы, всех их друзей и семьи протянула мужчине письмо. В нем она попросила официально удочерить ее.
Душещипательная свадебная неожиданность положила начало долгому и сложному процессу подготовки документов на удочерение. Когда всё было сделано, Тим заказал семейную фотосессию, во время которой он удивил маленькую Кайли своим «предложением».
Мужчина прочитал трогательное письмо и сказал, что с этого дня он официально стал её отцом. Маленькая Кайли была счастлива, как никогда.
Осчастливить ребёнка удалось и другому отцу.
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Вероятно, большинство из нас согласится, что строить семью всегда непросто. Маленькой Кайли из США не хватало отца. Хотя Тим, молодой человек и впоследствии муж ее...
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