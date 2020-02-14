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Соревнования по мини-футболу памяти П.М.Машерова через год могут перерасти в турнир

14.02.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Администрация Ленинского района, при участии Ленинской районной организации РОО «Белая Русь», провела районные соревнования по мини-футболу среди работающей молодежи. На подведении итогов, первый заместитель главы администрации Ленинского района Игорь Царук отметил, что основные цели соревнований: увековечивание памяти П.М.Машерова и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, достигнуты.

Соревнования по мини-футболу памяти П.М.Машерова через год могут перерасти в турнир

Петр Миронович Машеров - видный советский политический деятель, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, награжден семью орденами Ленина. В 50-годы возглавлял Брестский областной комитет Компартии Белоруссии, работал и жил в Бресте. С 1965 по 1980 годы – первый секретарь ЦК Компартии БССР.

Соревнования по мини-футболу памяти П.М.Машерова через год могут перерасти в турнир

С первых дней Великой Отечественной войны Петр Машеров записался добровольцем в ряды Красной Армии. Как один из организаторов и руководителей партизанского движения на Беларуси, известен под кличкой Дубняк. Был командиром партизанского отряда имени Н.А.Щорса, который действовал на территории Белоруссии и в соседних районах России и Латвии, комиссаром партизанской бригады имени К.К.Рокоссовского. За участие в крупных военных операциях был удостоен звания Героя Советского Союза.

Соревнования по мини-футболу памяти П.М.Машерова через год могут перерасти в турнир

В соревнованиях по мини-футболу приняли участие молодые люди, которые чтут историю своей страны и поддерживают спортивные традиции предприятий. Это 9 игровых дней, более 130 участников, 33 проведенных матча, 148 забитых голов, участие единственной девушки-футболистки Клачкевич Евгении от ОАО «Продтовары», а также десятки красивых, захватывающих игровых моментов.

13 февраля 2020 года исполнилось 102 года со дня рождения П.М.Машерова. В этот день были подведены итоги соревнований:

1-е место – команда ОАО «Брестгазоаппарат».

2-е место – Локомотивного депо Брест РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.».

3-е место – команда ОАО «Полесьежилстрой».

Победители в номинациях:

«Лучший вратарь» - Волосюк Роман («Санта-Бремор»),

«Лучший бомбардир» - Тарасюк Дмитрий, забил 9 голов («Белтелеком»);

«Лучший защитник» - Волобуев Евгений («Брестгазоаппарат»);

«Лучший нападающий» - Плечко Дмитрий (Локомотивное депо Брест).

 
Теги: Брест
 
 
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  Администрация Ленинского района, при участии Ленинской районной организации РОО «Белая Русь», провела районные соревнования по мини-футболу среди работающей...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
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