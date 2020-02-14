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Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год

14.02.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Физический и энергетический пуск первого энергоблока, интеграция Белорусской АЭС в энергосистему страны запланированы на 2020 год. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год

"У нас стоит задача в этом году обеспечить завоз ядерного топлива, произвести физический пуск, энергетический пуск первого энергоблока, то есть выдачу первых киловатт-часов в энергосистему, - сказал Виктор Каранкевич. - 2020 год - итоговый год пятилетки, в течение которого необходимо завершить ключевые мероприятия. К ним относится реализация мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему и экономику страны".

Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год

По его словам, первый энергоблок БелАЭС имеет высокую степень готовности. "Практически все строительно-монтажные работы завершены, завершаются отделочные работы. В отношении основного технологического оборудования сейчас проходит этап горячей обкатки, который позволяет обеспечить работу энергоблока на имитаторах ядерного топлива. Необходимо проанализировать работу всего первого энергоблока в технологической цепочке, посмотреть, достигаются ли все номинальные параметры работы оборудования", - отметил министр.

Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год

Он подчеркнул, что строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции - важный проект не только для диверсификации топливно-энергетических ресурсов (то есть для энергетической отрасли), но и всей экономики. "Это своеобразный стимул для развития новых производств, в том числе энергоемких", - обратил внимание Виктор Каранкевич.

Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год

В 2019 году был реализован проект по установке электрокотла мощностью 10 МВт в новой котельной в Костюковичах. "Это первый проект из числа мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему. Всего необходимо реализовать такие проекты на 19 объектах на общую установленную мощность 836 МВт. Все они реализуются в соответствии с графиком и должны быть введены в эксплуатацию в 2020 году", - добавил министр.

Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год

Что касается строительства пиково-резервных энергоисточников, они будут установлены на четырех объектах в энергосистеме. Практически завершены работы по выбору основного оборудования, в завершающей стадии находится подготовка проектной документации для проведения работ. Ввод этих объектов запланирован в 2021 году.

Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).

 
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
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